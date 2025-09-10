Boxe, a Sassari il Trofeo Shardana-Memorial Antonio Demontis

Ricordo e passione si uniscono per dar vita a un grande evento sportivo. Dal 19 al 21 settembre, negli Spazi Autonoleggi Demontis in via Caniga n. 25, si terrà il “Trofeo Shardana di boxe 2025 – Memorial Antonio Demontis”, un tributo all’amico e appassionato di pugilato scomparso il 15 agosto 2024.

Le serate, che inizieranno ogni giorno alle ore 18, vedranno salire sul ring le nazionali Under 23 di Italia, Croazia e Irlanda per un triangolare internazionale con formula round robin. A completare il programma, si disputeranno le semifinali regionali Under 19, decisive per l’accesso alla fase nazionale.

L’iniziativa nasce dalla volontà di onorare la memoria di Antonio Demontis, che coltivava la passione per la boxe nel Boxing Team Erittu. Il suo impegno lo aveva portato a supportare l’organizzazione di eventi, come il “Primo Torneo Shardana Boxing”, e la realizzazione di un docufilm (“Road of Dream”).

L’evento è organizzato da AutoA, Autonoleggi Demontis e Boxing Team Erittu, con il patrocinio del Comune di Sassari e della Regione Sardegna, e il supporto di numerosi partner e sponsor, tra cui la Fondazione di Sardegna, la Federazione Pugilistica Italiana e l’Endas. L’obiettivo è celebrare lo sport come strumento di aggregazione e crescita, proprio come Antonio avrebbe voluto.