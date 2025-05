Beach Soccer LND, Alghero ospita la tappa inaugurale del Campionato e la Supercoppa

Sarà Alghero, perla della costa nord-occidentale della Sardegna, ad aprire ufficialmente la stagione 2025 del Campionato Nazionale di Beach Soccer targato FIGC Lega Nazionale Dilettanti. La città catalana ospiterà infatti la 1ª tappa della Serie A Q8 (Poule Scudetto) e la prestigiosa Supercoppa Q8, in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2025. Questa mattina in Piazza Porta Terra, a la conferenza stampa di presentazione della manifestazione che coinvolge centinaia di atleti.

Si comincia venerdì alle 13.30: cinque gare al giorno fino a lunedì quando la tappa si chiuderà in grande stile alle 17.00 con la Supercoppa Q8. Si contenderanno il titolo la vincitrice dello Scudetto della scorsa stagione Domusbet.tv Catania e quella della coccarda tricolore We Beach Catania- Un derby etneo d’autore che sarà trasmesso in diretta su SkySport

La 22^ edizione dell’unico Campionato Ufficiale italiano di Beach Soccer, quello della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, riparte dal luogo più iconico per lo sport più praticato dell’estate: la Beach Arena di Alghero, che già nel 2019 diede il via alla stagione con la disputa della Coppa Italia. Su questo rettangolo di sabbia, per tre volte, le ultime due di fila nel 2024 e 2023, l’Italbeach ha tracciato un solco profondo nella storia della disciplina conquistando due titoli Europei e un prestigioso secondo posto davanti a un pubblico che ha invaso festosamente l’Arena. Stesso entusiasmo che animerà la prima tappa del Campionato Ufficiale organizzata dal Dipartimento Beach Soccer della LND in collaborazione con la “Fondazione Alghero” e il Comune della città.

Il Presidente Regionale della Figc, Gianni Cadoni: “Tutto è oramai pronto per inaugurare e dare il via al campionato di beach Soccer 2025 targato Lega Nazionale Dilettanti e sarà la spiaggia “San Giovanni” del lido di Alghero a tenere a battesimo questo primo appuntamento. Il percorso itinerante di sei tappe vivrà il suo momento finale nella splendida località calabrese di Cirò Marina, sede nella quale si assegnerà lo scudetto alla squadra femminile e a quella maschile. Ringrazio, il dipartimento e tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione della stagione sportiva che quest’anno sarà titolata “Q8 Italia“ grazie all’ impegno del nuovo Title Main Partner, che ha voluto intraprendere con noi questo progetto sportivo unitamente ad altre iniziative di valenza sociale. Rivolgo un saluto e un ringraziamento anche ai diversi sponsor che ci accompagnano da tempo e auguro, ai tanti appassionati che avranno modo di seguirci nelle meravigliose spiagge, un buon divertimento con lo spettacolo offerto dalla Serie A Q8 2025 targata LND.”

“Si apre una nuova stagione del Campionato Beach Soccer Q8 che si preannuncia entusiasmante – dichiara il Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer della LND Roberto Desini– . Prima di tutto ringrazio il nuovo Title Main Partner Q8 che ha scelto di intraprendere questo viaggio insieme a noi, sulle spiagge d’Italia. Insieme al prestigioso partner, tante altre aziende compagne di viaggio, alle quali rivolgo il medesimo ringraziamento. La disciplina, già spettacolare e di assoluto livello, continua a crescere da un punto di vista tecnico. Nella Serie A Q8 italiana militano infatti molti tra i migliori beacher al mondo. Sono molte le novità dell’estate 2025 che vedrà 20 squadre coinvolte nella Serie A Q8, 12 in quello Under 20 e 6 per riguarda la competizione al femminile. Invito quindi appassionati, tifosi e turisti, a godersi lo spettacolo.”

Per il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto: “Il Beach Soccer è un appuntamento che l’amministrazione comunale ha fortemente voluto, continuando la tradizione che vede Alghero come capitale di questo tipo di eventi e non solo nella stagione estiva. È una manifestazione che mette la città al centro dell’attenzione nazionale con una come quella della Beach Arena, che non è escluso possa poi diventare un sito stabile, per tutta l’estate, affinché possa accogliere eventi di ogni tipo. Alghero accoglie con favore questa nuova avventura del Beach Soccer augurando a tutti un buon campionato”.

“La Fondazione Alghero tende a sostenere moltissime attività, e ci stiamo concentrando molto su una sorta di re-branding, perché vogliamo che Alghero diventi una città dove le persone possano venire e fare sport all’aria aperta, possano svernare, vogliamo far conoscere una Alghero che vada oltre il mare perché abbiamo tantissimo da offrire – ha detto il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu-. Abbiamo colto subito questa opportunità, che porta in città venti squadre, garantisce presenze negli alberghi e tanta visibilità anche attraverso testate e tv nazionali. Abbiamo tante idee e tanti progetti che non potete neanche immaginare”.

Alessandro Merella, responsabile della Asd Nettuno Calcio, che organizza la manifestazione ad Alghero: “È un onore per noi essere presenti col ruolo di organizzatori ufficiali. È stata una proposta che ci è stata rivolta dall’amministrazione comunale vista la serietà e l’impegno con cui abbiamo lavorato e lavoriamo da quarant’anni sul territorio. Questo rientra in un progetto più ampio, quello dello sviluppo del turismo sportivo, e uno dei nostri compiti è stare vicini alle Istituzioni e in un momento in cui ci viene chiesto di dare una mano, rispondiamo “presente””.

Fabio Curtacci Retail & Marketing Director di Q8 Italia: “Q8 rafforza la sua presenza sul territorio attraverso prestigiose iniziative come il Campionato di Beach Soccer, che incarna pienamente i valori dell’Azienda di: vicinanza alle persone, dinamismo e sostenibilità. Riflette anche la più ampia strategia di Q8 volta a costruire relazioni autentiche e durature con le comunità in tutta Italia attraverso progetti sportivi, culturali e sociali.”

Live streaming. Ampia copertura dell’evento con 3 gare al giorno che saranno trasmesse in live streaming sul canale ufficiale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Per quanto riguarda la fase regolare della Poule Scudetto saranno in tutto circa 90 le partite in live streaming.

Se un evento è il modo migliore per valorizzare una disciplina sportiva allora il Beach Soccer è il driver mediatico per eccellenza grazie ad una stagione che sarà costellata da nove trofei. Scudetto Serie A Q8, Coppa Italia e Supercoppa Q8, Under 20 Q8 e ovviamente femminile, oltre al posto d’onore nella Poule Promozione e i Play Off. Tanti obiettivi per ogni categoria, il modo migliore per regalare spettacolo al pubblico dell’estate.