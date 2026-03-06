Basket U17 Eccellenza: la SAP Alghero sfiora l’impresa a Empoli

Inizia con una prova di immenso carattere, seppur con il rammarico per il risultato finale, l’avventura della Costruzioni Valentino SAP Alghero nella fase interregionale del campionato Under 17 Eccellenza. Nella tana della Sesa Biancorosso Empoli – prima forza del basket toscano – i giovani algheresi hanno dato vita a una vera battaglia sportiva, risolta solo negli ultimi possessi a favore dei padroni di casa.

Il tabellino racconta di una gara equilibratissima, con parziali che testimoniano l’intensità messa in campo dalle due formazioni (24-22, 15-15, 20-17, 19-18). Nonostante l’impatto con una fisicità e un’aggressività difensiva superiori rispetto agli standard del campionato sardo, la SAP ha tenuto testa ai giganti empolesi fino alla sirena.

A pesare sull’economia del match sono stati anche alcuni episodi arbitrali controversi, su tutti i tre falli di sfondamento fischiati all’ala Chemerys, l’ultimo dei quali ha costretto il giocatore algherese a lasciare il campo prematuramente. Nonostante la sconfitta, il gruppo ha dimostrato una grande tenuta mentale e organizzativa, affrontando una trasferta logisticamente complessa con spirito di squadra e maturità, supportati dai mezzi messi a disposizione dal partner Felirent.

Non c’è tempo per i rimpianti: l’attenzione è già rivolta a domenica 8 marzo. Alle ore 18:30, il parquet del Palamanchia ospiterà una delle realtà più prestigiose della pallacanestro nazionale: la Victoria Libertas Pesaro. Si tratta di una sfida di altissimo livello tecnico e fisico, un appuntamento che cade nel quarantesimo anno di attività della società algherese e che porta in Riviera il meglio del vivaio italiano.

«In momenti come questi il supporto della città fa la differenza», spiegano dalla società. L’auspicio della dirigenza e dello staff tecnico è quello di vedere un palazzetto gremito per spingere i ragazzi verso quella che sarebbe un’impresa storica contro il colosso marchigiano. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Main Sponsor Valentino Costruzioni e a tutti i sostenitori che rendono possibile questo importante percorso di crescita per il basket locale.