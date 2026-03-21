Basket Alghero, l’Under 17 è Regina di Sardegna, ma il caro-voli minaccia il futuro

Pomeriggio di grandi celebrazioni e sfide cruciali per il basket femminile algherese, in un clima che unisce l’entusiasmo per i risultati sportivi alla preoccupazione per un isolamento territoriale che rischia di tagliare le gambe alle ambizioni nazionali del movimento cestistico locale.

L’appuntamento è per oggi, alle ore 17:00, sul parquet del Palamanchia. Il Comitato Regionale della FIP celebrerà ufficialmente la formazione Under 17 Femminile, fresca vincitrice del titolo di Campione di Sardegna. Un traguardo prestigioso che spalanca alle giovani atlete le porte del Concentramento Nazionale, in programma dal 10 al 12 aprile in una località ancora da definire.

Subito dopo le premiazioni, alle ore 18:00, la palla a spicchi tornerà a scottare per la categoria Under 15 Femminile: la SAP affronterà l’Elmas in una sfida decisiva per stabilire chi si contenderà il titolo nella Finale Regionale del 29 marzo, evento che si terrà proprio ad Alghero grazie all’impegno organizzativo della Pallacanestro Alghero.

Se le ragazze festeggiano in casa, l’Under 17 Eccellenza maschile è invece impegnata in una trasferta che sa di impresa, non solo sportiva. La squadra è attesa domenica alle ore 12:00 sul campo del Basket Jesi Academy, ma per raggiungere le Marche il gruppo ha dovuto intraprendere un odissea logistica iniziata già venerdì sera, con rientro previsto solo lunedì mattina.

Dalla società emerge un durissimo sfogo contro l’isolamento dell’Isola e l’assenza di sostegni. I costi per garantire la partecipazione ai campionati nazionali sono diventati insostenibili, gravando interamente sulle spalle dell’associazione e delle famiglie. Nonostante il nome di Alghero risuoni con frequenza nei palazzetti di tutta Italia, la dirigenza lamenta la totale assenza di supporto da parte delle istituzioni e dell’imprenditoria locale. Il rischio, concreto e amaro, è che quella di Jesi possa essere l’ultima trasferta della stagione, segnando un “triste epilogo” per un movimento che meriterebbe ben altra attenzione.

Per quanto riguarda la prima squadra, la Serie D “Costruzioni Valentino” osserverà un turno di riposo forzato. La gara contro l’Assemini, inizialmente prevista per questo fine settimana, è stata rinviata su richiesta della società ospite per l’indisponibilità del campo. Il recupero è già fissato per l’8 aprile.