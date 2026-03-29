Badminton: BC Roth Alghero quinta in Serie B, vola il Matex in Serie A

Un weekend di grande badminton quello appena conclusosi in Sicilia, dove il secondo concentramento nazionale ha confermato l’ottimo stato di salute del movimento sardo. Tra grinta, riscatti e primati in classifica, le società isolane tornano dalla trasferta di Misterbianco con risultati di prestigio in entrambi i massimi campionati.

Dopo un sabato in salita, segnato dalle sconfitte contro i siciliani del BC Paternò (5-0) e nel derby sardo contro la Matex Marabadminton B (4-1), la BC Angelo Roth Alghero ha saputo reagire con carattere nella giornata di domenica. I giallorossi — scesi in campo con Ivan Sotgiu, Antonio Roma, Josè Carrasco, Arianna Feliziani, Melissa Concas e Sofia Galleri — hanno sfoderato due prestazioni magistrali, travolgendo sia l’ASAM BC che l’ASD Roma Badminton Club con un doppio e perentorio 5-0. Grazie a questo colpo di reni, la compagine algherese chiude la stagione a quota 19 punti, conquistando un solido quinto posto nella classifica nazionale di Serie B.

Sorrisi anche per le altre realtà isolane. Sempre in Serie B, la Matex Marabadminton B chiude una stagione trionfale al primo posto con 33 punti, dopo aver centrato tre vittorie su quattro gare nell’ultimo weekend, superando Roma, BC Roth e Genova, e cedendo solo agli altoatesini dell’Ueberetsch.

Ancora più fragoroso il cammino della Matex Marabadminton Academy in Serie A. La squadra sarda ha letteralmente dominato il campionato, chiudendo in vetta a punteggio pieno con 46 punti. Un record che proietta la formazione isolana ai play-off scudetto, dove dovrà difendere il titolo italiano conquistato lo scorso anno contro giganti come Piume d’Argento, BC Milano e Pol di Nova.

I successi ottenuti in Sicilia hanno incassato il plauso di Andrea Delpin, Presidente del Comitato Regionale Sardegna Badminton. Delpin ha espresso grande soddisfazione per il livello tecnico espresso dalle società sarde, sottolineando come questi risultati siano la prova tangibile di uno sport in costante crescita e sempre più capace di attrarre l’interesse dei giovani atleti nell’isola.