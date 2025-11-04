Aurora Murgia alla Next Gen Nazionale U19: traguardo storico per la Mercede Basket

Il basket algherese festeggia un risultato di prestigio: Aurora Murgia, talentuosa giocatrice classe 2009 della Mercede Basket Alghero, è stata convocata nella Nazionale U19 Next Gen. Un’eccellente vetrina che si terrà a Chianciano Terme – Chiusi dal 12 al 16 novembre 2025.

L’eccezionalità della convocazione è sottolineata dal fatto che Aurora sarà una delle sole due atlete nate nel 2009 a far parte della prestigiosa selezione Under 19, un salto di categoria che testimonia la sua straordinaria crescita e il valore del lavoro svolto dal settore giovanile della Mercede Basket.

La notizia ha suscitato grande entusiasmo nell’ambiente sportivo locale. Il GM Francesco De Rosa ha espresso tutto l’orgoglio della società: “La chiamata di Aurora nella rappresentativa nazionale rappresenta un riconoscimento di eccellenza, non solo per la giovane atleta ma per tutto l’ambiente sportivo algherese, che vede premiato l’impegno, la dedizione e la passione con cui ogni giorno si lavora per far crescere il futuro del basket femminile.”

Il traguardo di Aurora Murgia non è solo un successo personale, ma un faro sul vivaio algherese, dimostrando la capacità della Mercede Basket di coltivare talenti in grado di raggiungere i massimi livelli nazionali. La società si congratula con la sua “stella cristallina” per l’importante risultato e le augura di affrontare questa esperienza unica con l’entusiasmo, la grinta e, come sottolineato, “il sorriso che da sempre la contraddistingue”.

Si attendono ora le prestazioni di Aurora sul campo, pronta a rappresentare Alghero e la Sardegna in questa nuova e importante avventura con la maglia azzurra.