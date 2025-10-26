Amatori Alghero, sconfitta onorevole a Piacenza

L’Amatori Rugby Alghero esce sconfitta dal campo “Walter Beltrametti” di Piacenza con il punteggio finale di 26-19, ma torna in Sardegna con un prezioso punto di bonus difensivo e la consapevolezza di aver disputato una prova di carattere. Dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa, chiuso sul 19-0, i ragazzi guidati dal coach Marco Anversa hanno reagito con determinazione nella ripresa, accorciando le distanze e mettendo in seria difficoltà il Piacenza.

Le mete algheresi che hanno riaperto l’incontro portano la firma di Paolo Shelqeti, autore di una doppietta, e del giovane algherese Michele Marrone. Due trasformazioni realizzate da Duncan Steenkamp hanno fissato il divario finale a soli sette punti.

«Partita difficile con una delle favorite per la vittoria, a casa loro – ha commentato il coach Marco Anversa –. Torniamo in Sardegna con un punto, la partita si è risolta in sette punti di differenza, quindi si poteva vincere. Siamo stati bravi a rimontare un po’ lo svantaggio. Ora la testa è già alla partita contro Modena: si gioca sabato prossimo».

La prestazione, in netta crescita, conferma la solidità del gruppo e la capacità di restare in partita anche contro le formazioni più accreditate del girone. Il prossimo impegno vedrà l’Amatori Rugby Alghero impegnata in casa sabato 1° novembre alle ore 15:00 al Campo Maria Pia. I catalani affronteranno il Giacobazzi Modena Rugby 1965 per la terza giornata del campionato.