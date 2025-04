Alguerunners alla prima edizione della Nuraghes Marathon Sardinia

Cala il sipario, tra luci e ombre, sulla prima edizione della maratona “Nuraghes Marathon Sardinia”. Organizzata da NuMas, associazione alla quale va riconosciuto il merito per aver riportato in Sardegna la regina delle corse su strada ed alla quale, tuttavia, vanno comunque segnalate diverse falle organizzative che, riviste e corrette, possono sicuramente dare maggiore professionalità a quanto di buono è stato sin qua realizzato. Sono stati 333 partenti e quasi 320 quelli arrivati al traguardo. La gara si è svolta ad Oristano presso la Torre Mariano in piazza Roma: il lungo serpentone si è snodato lungo il percorso disegnato nel suggestivo paesaggio del Sinis.

Ad aggiudicarsi il primato per per gli uomini, dopo un confuso e concitato arrivo è stato l’algherese Enzo Salis (Atletica Buddusò), anche lui appartenente al gruppo podistico indipendente della cittadina catalana “A’Poc” e Maria Gorette Subano (Kenya) per le donne, atleta di livello internazionale che vive a Milano ed è allenata da Giorgio Rondelli. Per i portacolori algheresi dell’Alguerunners, brillante esordio assoluto per Tommaso Trevisi nella maratona e Luigi Soggiu, anche lui per la prima in Sardegna. Ottimo risultato e secondo posto assoluto del podio per Francesco Priamo nella staffetta maschile, composta per l’occasione da Fabrizio Zara (Run Fast Sassari), Roberto Congiu (Runners Oristano) e Alessandro Angius (Marathon Portoscuso). Sempre nella staffetta, per il team composto composto da Michela Pensè e Roberto Uda (Alguerunners) con Roberto Simula e Roberto Pigò (Sos Iddanoesos), un soddisfacente 15′ posto su 29 compagini.

Domenica completata dalla partecipazione della società algherese alla Run4Hope, maratona solidale nazionale non competitiva, che ha visto percorrere l’intero stivale isole comprese da 40.000 mila runners avente come scopo la raccolta fondi per la ricerca sui tumori pediatrici sostenuta dall’AIRC. Alghero e la società Alguerunners sono state prescelte per transitare il testimone della quinta Run4hope, in ogni regione, viaggiando di provincia in provincia e di città in città in base al cronoprogramma definito attraverso tappe giornaliere che indicativamente si aggiravano tra i 50 e i 100 km. I runners italiani hanno percorso oltre 6.500 km, in tutte e 20 regioni, raggiungendo 97 province e 1421 comuni che rappresentano le tradizioni, la cultura e la bellezza impareggiabile del nostro Paese. Occhi e gambe puntati ora sulle prossime competizioni sarde di Chia e Olbia, dove gli atleti giallorossi si troveranno sicuramente ai nastri di partenza.

Nella foto: Tommaso Trevisi