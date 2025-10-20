ASD Alguer Rugby, esordio da sogno in Serie C: Bulldogs battuti 5-40 a Sassari

La compagine allenata da Giovanni Cipriani, nella doppia veste di allenatore/giocatore, ha espugnato l’Arena del Sole di Sassari battendo i Bulldogs con un perentorio 5-40. Buona la prima per la squadra algherese, nata da pochi mesi, che ha dimostrato di essere già un gruppo coeso sul campo. Il mix di giocatori con anni di rugby alle spalle, affiancati da giovani di prospettiva ha dato i suoi frutti nella prima uscita stagionale.

La cronaca racconta che la vittoria algherese è frutto di 6 mete (ben cinque trasformate da Cipriani) di cui quattro realizzate nei primi 40 minuti e due nell’ultima frazione di gara. Le firme delle segnature sono di Sebastiano Sechi, Fabio Solinas e due dello stesso Giovanni Cipriani.

Nella prima frazione è stata segnata anche l’unica meta sassarese che ha mosso lo score per i padroni di casa, con i cinque punti. Al rientro in campo Fabrizio Arca e Enrico Pesapane hanno chiuso definitivamente i conti firmando altre due mete trasformate per un parziale di 0-14.

Al di là del risultato, la dirigenza Alguer Rugby è soddisfatta per la prestazione in campo di tutta la squadra. Come detto, si tratta di una compagine nata da poco tempo e di un gruppo che sta cercando di trovare la migliore amalgama per affrontare le sfide del campionato.

“Siamo davvero contenti per questo esordio. I ragazzi sono stati davvero bravi e hanno approcciato la gara al meglio – ha dichiarato il presidente dell’Alguer Rugby, Alessandro Pesapane. Non è facile presentarsi in campo da formazione neo nata con tanti punti interrogativi alla vigilia. Complimenti all’allenatore che ha motivato al meglio i suoi giocatori Giovanni Cipriani”.