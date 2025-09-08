Alghero, un dialogo tra arte e spiritualità per la pace

Un’affollata platea ha riempito sabato scorso il piazzale del campanile della Parrocchia della Mercede di Alghero, attirata da un evento di grande spessore culturale: il dialogo tra il gesuita e intellettuale Antonio Spadaro e l’artista di fama mondiale Michelangelo Pistoletto. L’incontro, condotto dal giornalista Gianni Garrucciu, ha avuto come spunto il libro “Spiritualità” (Marsilio), scritto a quattro mani dai due protagonisti.

Sul palco, allestito nel suggestivo spazio adiacente alla chiesa, era presente Spadaro, sottosegretario del Dicastero vaticano per la Cultura e l’Educazione e già direttore de La Civiltà Cattolica. In collegamento da remoto, invece, ha partecipato Pistoletto, maestro dell’arte povera e candidato al Nobel per la Pace 2025.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Maestrale con il sostegno della Fondazione di Sardegna, ha visto la partecipazione e il patrocinio di diverse realtà locali, tra cui la Parrocchia della Mercede e il Comune di Alghero. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, sono intervenuti il sindaco Raimondo Cacciotto, che ha ribadito l’impegno della città nel percorso di “Alghero Città della Pace”, e la sindaca di Fonni, Daniela Falconi, presidente regionale di ANCI Sardegna.

Il momento clou della serata è stato il lancio di una proposta di grande valore simbolico: realizzare l’Opera del Terzo Paradiso di Pistoletto nel Parco Regionale di Porto Conte. L’opera, come suggerito da Falconi e Cacciotto, sarà un progetto collettivo e di pace, a cui contribuiranno tutti i 377 comuni sardi, ognuno donando un blocco di pietra locale. Un gesto che Mario Bruno, ex sindaco e tra i promotori dell’iniziativa, ha definito “il segno della diversità e dell’unità dei comuni della Sardegna, terra di pace”.

A sorpresa, ha presenziato all’incontro anche il vescovo di Alghero-Bosa, padre Mauro Maria Morfino, a testimonianza dell’importanza dell’evento per il territorio.

Il dialogo tra Spadaro e Pistoletto, che Garrucciu ha definito un “incontro tra due personalità apparentemente distanti ma accomunate dall’amore per l’arte e la spiritualità”, ha toccato temi di grande attualità. Dalla pace come orizzonte universale al ruolo dell’arte nella spiritualità, fino alla “spiritualità algoritmica” che indaga il rapporto tra tecnologia e fede. Non sono mancati i riferimenti a papa Francesco, che Pistoletto ha definito un “artista”.

Dopo un’ora e mezza di dibattito intenso e ricco di spunti, i ringraziamenti finali hanno suggellato la riuscita dell’iniziativa, che lascia in eredità alla città e alla Sardegna un messaggio di profonda unità e speranza.