Akènta Sub e Akènta Cuvée Protagonisti dell’Italian Design Week

Il fascino e la forza del Made in Italy hanno illuminato la capitale americana in occasione della quarta edizione dell’Italian Design Week. Questo evento di rilievo internazionale ha riunito esponenti del mondo istituzionale, diplomatico e imprenditoriale, trasformando Washington in una vetrina d’eccellenza per il talento italiano. Durante la cena di gala conclusiva, i brindisi ufficiali sono stati affidati a due simboli della creatività sarda: Akènta Cuvée e Akènta Sub. Questi vini iconici sono prodotti ad Alghero dalla Cantina Santa Maria La Palma, una delle cooperative vitivinicole più importanti e dinamiche d’Italia.

Nel corso della serata, la Cantina ha ricevuto l’importante riconoscimento “Champions in Wine Making”, premio assegnato alle realtà che si distinguono nella produzione di vini di alta qualità con una speciale attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

L’Akènta Sub, il celebre vino subacqueo della Sardegna affinato a 40 metri di profondità nel mare di Alghero, e l’Akènta Cuvée, elegante espressione di Vermentino di Sardegna, insieme al Vermentino Aragosta e al Cannonau Le Bombarde, hanno accompagnato la serata dedicata alle eccellenze italiane nel mondo.

Questa scelta simbolica ha saputo raccontare un’Italia che innova rispettando la natura, che unisce territorio e sostenibilità, tradizione e futuro. Il premio celebra il lavoro dei 300 soci viticoltori della cooperativa algherese e la loro visione di un’agricoltura che valorizza la terra, trasformando il lavoro quotidiano in un modello di impresa collettiva e responsabile.

L’Italian Design Week a Washington è stato curato e ideato dall’imprenditrice Roberta Marcenaro Lyon (Imark) per promuovere il dialogo tra Italia e Stati Uniti attraverso design, cultura, impresa e innovazione. Tra i protagonisti della serata, la Ministra del Turismo Daniela Santanchè, premiata per la promozione del Made in Italy nel mondo. “Questo è il momento migliore per investire in Italia – ha dichiarato – perché il nostro Paese, con il suo Made in Italy, può essere non solo un’emozione, ma una concreta opportunità di crescita”.

Accanto a lei, hanno partecipato figure di spicco come l’ambasciatore d’Italia negli USA Marco Peronaci, il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo, il presidente di Ferrovie S.p.A. Tommaso Tanzilli, la presidente di Federturismo Marina Lalli, lo chef Paco Morales e numerosi rappresentanti delle eccellenze italiane.

“Ricevere un premio come ‘Champions in Wine Making’ è per noi un grande onore – ha dichiarato la Cantina Santa Maria La Palma – perché rappresenta il riconoscimento del nostro impegno per un vino che sia buono, autentico e sostenibile, frutto del lavoro di centinaia di famiglie sarde che credono nel valore della cooperazione e nel futuro del loro territorio”.

Con i suoi brindisi all’Italian Design Week di Washington, la Cantina Santa Maria La Palma ha portato l’essenza di Alghero e della Sardegna oltreoceano, unendo il respiro internazionale del Made in Italy alla profondità di una terra che continua a ispirare: una vera “Isola del vino”, pronta a raccontarsi e presentarsi ovunque nel mondo.