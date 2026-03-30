Avis Provinciale Sassari, a Sennori la 56ª Assemblea: crescono le donazioni, oltre 21mila unità raccolte nel 2025

Si è svolta sabato mattina a Sennori la 56ª Assemblea annuale dell’Avis Provinciale di Sassari, momento centrale della vita associativa che ha riunito le 36 Avis comunali del territorio per fare il punto sull’attività svolta nel 2025, condividere risultati, prospettive e obiettivi futuri.

Ad accogliere la comunità avisina la presidente dell’Avis comunale di Sennori, Maria Franca Muresu, insieme a tutto il direttivo della sezione locale, che hanno curato l’organizzazione dell’evento.

Un appuntamento partecipato e sentito, che ha rappresentato non solo un adempimento statutario, ma soprattutto un’occasione di confronto e condivisione tra volontari, dirigenti e istituzioni, nel segno dei valori fondanti dell’associazione: solidarietà, gratuità e responsabilità civica.

Tra i presenti, il presidente dell’Avis Regionale Vincenzo Dore, la consigliera regionale e presidente della Commissione Sanità Carla Fundoni, il sindaco di Sennori Nicola Sassu e il vice sindaco Pietro Sassu.

Nel corso dell’assemblea Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale, ha presentato i dati relativi all’attività di raccolta sangue: 21.461 unità di sangue raccolte, con un incremento di 47 unità rispetto all’anno precedente. Di queste, 11.734 unità afferiscono direttamente alla Provinciale, mentre 9.727 unità sono state raccolte in collaborazione con le Provinciali di Gallura (4.078 unità) e Nuoro (5.649 unità).

Numeri che testimoniano un impegno costante e condiviso, reso possibile dal lavoro quotidiano dei volontari e dal contributo del personale sanitario, amministrativo e tecnico. Attualmente la struttura può contare su 62 unità operative, tra dipendenti, liberi professionisti, collaboratori e volontari del servizio civile universale.

“Questo gesto volontario, anonimo e gratuito rappresenta la più alta espressione di solidarietà e responsabilità civile – ha detto il presidente Antonio Dettori -. I risultati conseguiti sono il frutto di un lavoro corale, fondato sull’impegno condiviso e sul senso di appartenenza alla nostra grande famiglia avisina”.

Nel corso del 2025 l’Avis Provinciale di Sassari ha portato avanti anche numerose iniziative e collaborazioni sul territorio, tra cui la partecipazione alla “Corsa in Rosa”, le attività di sensibilizzazione durante eventi e fiere, il coinvolgimento nelle Giornate di Orientamento dell’Università di Sassari e i progetti legati al Servizio Civile Universale.

Particolare rilevanza ha avuto anche il progetto di prevenzione realizzato grazie al contributo della Fondazione di Sardegna e alla collaborazione con Sardegna For You, che ha consentito di organizzare 27 giornate di screening coinvolgendo oltre 1.500 donatori, promuovendo al contempo la cultura della prevenzione.

Sul fronte delle strutture, è stata annunciata la prossima apertura a Sassari di un nuovo centro prelievi, affiancato dalla sede amministrativa dell’associazione, nella zona industriale di Predda Niedda. Una struttura che, una volta completati gli adeguamenti necessari, consentirà di potenziare ulteriormente l’offerta e rendere il servizio ancora più accessibile ai donatori.

Nel corso dell’assemblea uno dei momenti più intensi è stato il ricordo di Simone Pisano, avvocato di 37 anni recentemente scomparso, donatore di sangue, il cui funerale si è svolto proprio nel pomeriggio di ieri. L’assemblea ha osservato un minuto di silenzio in suo onore, in un clima di profonda partecipazione.

“Un ragazzo giovane, volenteroso, pieno di vitalità che ci ha lasciato troppo presto – ha detto il sindaco di Sennori Nicola Sassu -. Simone era un donatore assiduo dell’Avis, una persona che con il suo impegno silenzioso ha dato un contributo concreto alla comunità. La sua scomparsa ha colpito profondamente tutto il paese”.

Nel suo intervento, la consigliera regionale Carla Fundoni, dirigente medico e presidente della Commissione Sanità, ha sottolineato il valore dell’esperienza maturata all’interno dell’Avis: “Quando ero più giovane ho avuto la fortuna di fare una bellissima esperienza con voi che mi ha arricchito dal punto di vista umano e professionale quindi so cosa voglia dire avere un’associazione così importante nel territorio. Una realtà che negli anni è cresciuta molto”. Fundoni ha inoltre ringraziato i volontari e ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni per il rafforzamento del sistema sanitario.

Nel corso dell’assemblea non sono mancati i momenti di ringraziamento rivolti alle istituzioni, ai centri trasfusionali, ai volontari e a tutti i donatori, cuore pulsante dell’Organizzazione.