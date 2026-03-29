Alghero, blitz dei Carabinieri e dei “Cacciatori”: scoperto deposito di mezzi rubati e munizioni

Una vasta operazione di polizia giudiziaria ha scosso la mattinata di giovedì 26 marzo nella Riviera del Corallo. I militari della Compagnia di Alghero, con il supporto operativo dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”, hanno inferto un duro colpo alla ricettazione locale, portando al deferimento in stato di libertà di un uomo ritenuto responsabile di riciclaggio, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.

L’intervento, scaturito da una serie di mirati accertamenti investigativi, si è focalizzato su una perquisizione domiciliare che ha permesso di portare alla luce un ingente quantitativo di materiale di provenienza illecita. Nascosti con cura in diversi punti dei terreni in uso all’indagato, i carabinieri hanno individuato due furgoni che erano stati asportati soltanto nell’ultima settimana nel comune di Alghero a danno di alcuni imprenditori dei settori edile e navale. Tra i rinvenimenti più significativi spicca inoltre un’auto di lusso che, dai controlli incrociati nelle banche dati, è risultata essere stata rubata in Francia.

Oltre ai veicoli, il setaccio degli uomini dell’Arma ha permesso di scoprire un vero e proprio arsenale di proiettili detenuti illegalmente. Sotto sequestro sono finite novantasette cartucce calibro 12 e ben duecentodieci cartucce calibro 22, materiale che aggrava sensibilmente la posizione del soggetto coinvolto.

Al termine delle formalità di rito, i furgoni e l’auto di pregio sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre l’intero stock di munizioni è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che attualmente coordina e dirige le indagini. L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio svolte capillarmente sul territorio a tutela della sicurezza pubblica.