Alghero, la stagione degli eventi sportivi entra nel vivo

Campionato e Supercoppa di Lega, Alghero apre la stagione del Beach Soccer nazionale con due grandi eventi in programma nella Beach Arena di San Giovanni. La Riviera del Corallo ospita le prime quattro gare del campionato ( 30 maggio – 2 giugno ) e la Finale Supercoppa di Lega nell’ attesissimo derby catanese che si disputerà il 2 giugno tra la Domusbet.tv Catania BS (Campione d’Italia 2024) e We Beach Catania (vincitore della Coppa Italia 2024). Annunciato anche il ritorno della piattaforma televisiva di Sky, che trasmetterà in diretta la gara che assegna il primo prestigioso trofeo della stagione.

L’evento è stato presentato venerdì scorso, 16 maggio, nella splendida cornice del Teatro Rossini a Roma. Al Beach Soccer Day 2025, evento inaugurale ufficiale della stagione del Beach Soccer targato FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, ha partecipato il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale che ha voluto confermare l’attitudine della città al legame con il prestigio nazionale ed internazionale del Beach Soccer. Insieme ai protagonisti della governance della Lega Nazionale Dilettanti e del Dipartimento Beach Soccer, a cominciare dal Presidente Giancarlo Abete, Gianni Cadoni, Vice Presidente LND e Presidente del Comitato Regionale Sardegna, Roberto Desini, Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer della LND, Mimmo Pirisi ha voluto mettere in evidenza la programmazione dell’Amministrazione e della Fondazione Alghero, per un calendario di eventi sportivi, e non solo, di altissimo livello, dopo la riuscita del Summit delle città balneari appena concluso e il grande riscontro del Sardegna Rally raid.

“Siamo pronti ad ospitare questa prestigiosa tappa del circuito del Beach Soccer, Alghero si conferma luogo adatto per le grandi manifestazioni e si prepara ad accogliere atleti e tifosi e visitatori. Siamo orgogliosi di far parte di questa spettacolare partenza della stagione insieme alla FIGC ”, ha detto nel corso della presentazione. Il ritorno di Sky segna una sinergia già vissuta e sperimentata nel recente passato, contribuendo alla crescita del Beach Soccer in termini di visibilità, narrazione e coinvolgimento del pubblico.