Alghero, la Piscina Comunale scoperta è pronta per iniziare la stagione

Ultimati i lavori di manutenzione straordinaria, la Piscina Comunale scoperta di Maria Pia è pronta per iniziare la stagione estiva. Le prime bracciate saranno quelle delle atlete e degli atleti che stanno giungendo in queste ore in città da ogni parte del mondo per partecipare al World Triathlon Championship Series, la tappa di Alghero della serie iridata che sabato 31 maggio vedrà sfidarsi i migliori triatleti internazionali e che domani sarà l’oggetto della conferenza stampa fissata per le 12:00 a Porta Terra.

Questo pomeriggio alle 16:30 il Sindaco Raimondo Cacciotto e l’Assessore alle infrastrutture sportive Enrico Daga si recheranno presso l’impianto per salutare atlete e atleti e i responsabili della Federazione Italiana Triathlon.