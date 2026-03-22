Alghero, la notte dei 500: quando la pista di decollo diventa un traguardo solidale

Nella notte di sabato, l’Aeroporto di Alghero ha smesso per qualche ora i panni di infrastruttura tecnica per trasformarsi in un teatro sportivo unico al mondo. Alguerunway 2026 ha visto centinaia di runner attraversare la pista di decollo e atterraggio, immersi in un silenzio rotto solo dal ritmo dei passi e guidati dai segnali luminosi che solitamente orientano i giganti dell’aria. Sotto il cielo notturno della Sardegna, la gara ha assunto un valore simbolico profondo, trasformando ogni metro percorso in un viaggio tra sport e suggestione.

L’evento ha richiamato 500 partecipanti, con una significativa presenza internazionale che ne conferma il respiro globale. Sul piano agonistico, la competizione ha espresso un livello tecnico di rilievo: nella prova dei 10 km si sono imposti Leonardo Marongiu (32’48’’) e Maria Doloretta Lai (42’20’’), mentre sulla distanza dei 5 km i successi sono andati a Davide Raciti (15’51’’) e Melania Cuguttu (19’49’’).

Al di là dei cronometri, il successo della manifestazione risiede nella visione corale che ha unito istituzioni e territorio. Il Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e il Presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, hanno descritto l’evento come un pilastro strategico per l’identità contemporanea della città, capace di coniugare attrattività internazionale e coesione sociale attraverso la valorizzazione inedita dei propri luoghi simbolo.

Un’apertura straordinaria resa possibile dalla collaborazione di SOGEAAL. L’Amministratore Delegato Silvio Pippobello ha sottolineato come l’infrastruttura aeroportuale si sia dimostrata uno spazio vivo di relazione, ringraziando il personale e gli enti dello scalo per aver garantito lo svolgimento della gara in piena sicurezza.

L’anima profonda di Alguerunway risiede però nella sua finalità solidale: il ricavato netto sarà devoluto al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Alghero (ASL n. 1 di Sassari). Un gesto concreto, lodato dalla Direzione del reparto, che trasforma l’energia dei runner in un supporto vitale per la comunità locale. Come ricordato da Francesco Messina, Presidente di Alguerunners ASD, la sinergia tra volontari e atleti ha permesso di andare oltre la semplice dimensione sportiva, chiudendo una notte in cui la pista non è stata solo un luogo di partenze e arrivi, ma il palcoscenico di un’autentica esperienza collettiva.