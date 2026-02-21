Alghero, karate in festa: nuovi traguardi per i piccoli atleti della Why Company Martial Gym

Pomeriggio di sport e grandi emozioni presso la palestra dell’istituto IPIA, dove i giovani karateka della Why Company Martial Gym hanno affrontato gli esami di avanzamento di cintura. Un appuntamento che ha segnato un importante step di crescita per 21 atleti, dai veterani ai nuovi arrivati.

L’evento ha messo in luce i progressi tecnici e caratteriali dei ragazzi: il gruppo, composto anche da piccoli atleti di soli 5 anni, ha dimostrato grande disciplina nel portare a termine il programma d’esame. Tra i promossi figurano sia i nuovi iscritti di settembre, sia gli allievi che avevano sostenuto l’ultimo passaggio di grado nel giugno 2025.

“Vedere questi bambini impegnarsi con tale dedizione è la nostra soddisfazione più grande. Riuscire a sviluppare il programma d’esame a questa età richiede concentrazione e spirito di sacrificio”, commentano dalla società.

La giornata non è stata dedicata solo ai gradi tecnici. Durante la cerimonia è stato infatti presentato il nuovo kit ufficiale – composto da tute, borse e giubbotti – realizzato grazie al prezioso supporto di alcuni sponsor locali che hanno scelto di investire nel futuro dello sport giovanile algherese.

Non c’è però tempo per riposare sugli allori. Per alcuni dei ragazzi (fascia 8-11 anni) il prossimo obiettivo è già fissato: nelle prossime settimane saranno impegnati a Oristano per la gara regionale targata Fijlkam, un test importante per confrontarsi con i pari età della Sardegna.

Gli allenamenti della Why Company Martial Gym proseguono regolarmente presso la palestra dell’IPIA nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, confermandosi un punto di riferimento per il karate cittadino.