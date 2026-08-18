Alghero celebra la tradizione sarda e catalana con quattro cori d’eccellenza

Secondo appuntamento ad Alghero per i “Concerts d’Estiu”, cartellone di concerti itineranti dedicati alla musica popolare di tradizione organizzati dal Coro Polifonico Algherese all’interno della 30esima edizione di Estudi Polifonic, il programma di concerti organizzato dalla storica associazione algherese sotto la direzione artistica del maestro Ugo Spanu, che accompagnerà gli appassionati lungo tutto l’anno con le sue diverse rassegne.

Nell’evento che chiude il cartellone, in programma venerdì 21 agosto, alle 21, ad Alghero, saranno ben quattro i cori che porteranno la musica corale popolare sarda e catalana per le vie del Centro Storico tra brani sacri e brani profani: prima nell’appuntamento in Piazza Ginnasio, che accompagnerà appassionati, turisti e curiosi nella Cattedrale di Santa Maria dove, alle 22, è prevista un’esibizione conclusiva.

Protagonisti dell’appuntamento di venerdì, con il Coro Polifonico di Alghero diretto da Ugo Spanu, saranno il Coro Sant’Alene de Tula (diretto dal maestro Gianni Garrucciu), il Coro Gusana di Gavoi (diretto dal maestro Claudio Deledda) e il Coro Sos Cantores de Sa Turre di Orosei (diretto dal maestro Sandro Pisanu).

Il Coro Sant’Alene de Tula è nato nel 2001 grazie ad appassionati del canto tradizionale sardo, con l’intenzione di riprendere e valorizzare i canti del paese e della regione, ricercando, riprendendo e armonizzando le poesie di alcuni poeti tulesi che, altrimenti, sarebbero rimaste lettera morta nell’universo della poesia. Il nome del coro è stato scelto volutamente in lingua sarda in onore della patrona del paese, Sant’Elena Imperatrice. Grande attenzione per i canti religiosi che nell’Isola costituiscono l’anima del canto tradizionale.

Il Coro Gusana nasce nel 1971 per iniziativa di un folto gruppo di artigiani, pastori e studenti di Gavoi, unendo la passione per il canto tradizionale al desiderio e alla consapevolezza di rappresentare la propria comunità attraverso l’interpretazione in musica di alcune tra le più belle opere letterarie degli apprezzati poeti locali.

Il Coro Sos Cantores de Sa Turre nasce a Orosei nel 2009, dall’incontro di un gruppo di giovani locali accomunati dalla passione per il canto tradizionale sardo e dal desiderio di custodire e valorizzare il patrimonio musicale della propria comunità. Il nome del coro trae ispirazione dall’antica Torre Pisana, situata accanto alla chiesa di Sant’Antonio Abate, prima sede dell’associazione. Il repertorio comprende canti sacri e profani della tradizione sarda, con particolare attenzione alla riscoperta dei brani legati alla storia musicale di Orosei e alle nuove elaborazioni musicali dei testi dei poeti locali, nel rispetto della tradizione e dello spirito originario.

Estudi Polifònic gode del contributo del programma strategico della Camera di Commercio di Sassari “Salude & Trigu”, del contributo della Fondazione di Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione Alghero e del patrocinio del Comune di Alghero. L’appuntamento è quindi per venerdì 21 agosto, alle 21, con lo spettacolo che partirà da Piazza Ginnasio e si concluderà in Cattedrale.