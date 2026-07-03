Aeroitalia accorcia le distanze: al via i voli interni in Sardegna

A partire da oggi, venerdì 3 luglio 2026, Aeroitalia inaugura ufficialmente le nuove rotte interne della Sardegna, pronte a connettere in modo rapido e diretto gli scali di Alghero, Cagliari e Olbia. La strategia di espansione della compagnia non si ferma però ai confini isolani: da domani, sabato 4 luglio, prenderà il via anche l’inedita tratta tra il capoluogo sardo e Lamezia Terme.

I collegamenti intra-sardi, studiati per agevolare la mobilità interna sia per motivi di lavoro che di turismo, prevedono due frequenze settimanali concentrate nei giorni di lunedì e venerdì. Per quanto riguarda la rotta Alghero-Cagliari, la partenza dal nord dell’isola è fissata alle 12:10 con arrivo alle 12:40, mentre il ritorno da Cagliari è programmato per le 15:40. Sulla direttrice Cagliari-Olbia si decollerà invece dal capoluogo alle 13:20 per atterrare in Gallura trenta minuti dopo; il volo inverso è previsto nel primo pomeriggio con partenza da Olbia alle 14:30.

Spostando lo sguardo verso la terraferma, il nuovo volo Cagliari-Lamezia Terme offrirà ai passeggeri due opzioni settimanali, precisamente il martedì e il sabato. Gli aeromobili decolleranno dalla Sardegna alle 11:20 per giungere in Calabria alle 12:35, mentre la tratta di ritorno lascerà la pista di Lamezia Terme alle 13:20, atterrando a Cagliari alle 14:35.

Per rendere ancora più fluidi gli spostamenti interni, Aeroitalia ha introdotto un’importante agevolazione d’intesa con la Regione Autonoma della Sardegna e i tre scali isolani. Tutti i passeggeri dei voli continentali sardi avranno infatti accesso gratuito al servizio Fast Track negli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia, potendo così superare i controlli di sicurezza attraverso un canale prioritario che riduce drasticamente i tempi di attesa prima dell’imbarco.

I biglietti per tutte le nuove tratte sono già disponibili per l’acquisto sia sui canali digitali della compagnia sia attraverso le principali agenzie di viaggio partner.