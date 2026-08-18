Gavino Angius presenta ad Alghero il suo libro “Ambizione e disincanto. Storie e ombre della Repubblica”

Venerdì 21 agosto nuovo appuntamento ad Alghero con la rassegna Llibres Llibres, il ciclo di incontri con l’autore organizzato dall’Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano.

Ospite della serata (Ore 21,00 cortile della Scuola Sacro Cuore) sarà Gavino Angius, una delle voci più autorevoli e rigorose della sinistra italiana che presenterà, in dialogo con Costantino Cossu, il suo libro “Ambizione e disincanto. Storie e ombre della Repubblica” (Bordeaux). Una riflessione appassionata sulla storia politica e civile dell’Italia dalla fine della Seconda guerra mondiale fino ai giorni nostri.

Muovendosi tra memoria personale, analisi storica e giudizio politico, Gavino Angius ripercorre i momenti cruciali che hanno segnato la nascita e lo sviluppo della Repubblica: la Resistenza, la costruzione della Costituzione, le tensioni della guerra fredda, le trasformazioni sociali del dopoguerra, gli anni della violenza politica e delle stragi, fino alla crisi della politica e ai cambiamenti più recenti del panorama istituzionale. Il racconto non è soltanto una ricostruzione storica, ma anche una meditazione civile sulle promesse e sulle contraddizioni della democrazia italiana. Attraverso episodi, ricordi e analisi, l’autore si interroga sul rapporto tra antifascismo, memoria e presente, chiedendosi se gli ideali che hanno fondato la Repubblica siano stati pienamente realizzati o se, al contrario, la storia italiana sia stata segnata da profonde fratture e da persistenti ombre. Il libro propone così uno sguardo critico e insieme partecipe su ottant’anni di storia nazionale, invitando il lettore a riflettere sul futuro della democrazia e sul valore della memoria come strumento indispensabile per comprendere il presente.

Gavino Angius (1946) è stato uno dei protagonisti della vita politica della sinistra italiana. Militante del Partito Comunista Italiano, ha ricoperto nel corso degli anni importanti incarichi parlamentari e di partito. È stato senatore della Repubblica e vicepresidente del Senato, distinguendosi per il suo impegno sui temi della democrazia, dei diritti sociali e della memoria storica

La rassegna Llibres Llibres è espressione del festival Dall’altra parte del mare, organizzato dall’Associazione Itinerandia in collaborazione con la libreria Cyrano e con il sostegno della Regione Sardegna, della Camera di Commercio di Sassari con il bando Salude & Trigu, della Fondazione Alghero e delle amministrazioni comunali di Alghero e Putifigari