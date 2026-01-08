Invalidità Civile, Bamonti: “Bene nel Medio Campidano, ma Sassari e soprattutto Alghero restano dimenticate”
Il consigliere comunale algherese chiede un intervento immediato della Presidente della Regione Alessandra Todde
“L’azzeramento delle liste d’attesa per l’invalidità civile nel Medio Campidano rappresenta senza dubbio un risultato positivo, che dimostra come, quando la Regione interviene con decisione, i problemi possono essere risolti. Proprio per questo risulta ancora più evidente e inaccettabile la situazione che si registra nel territorio di Sassari, aggravata dalla chiusura dell’Ufficio Invalidi Civili di Alghero, scelta che ha prodotto un allungamento insostenibile dei tempi di attesa a visita e un grave disagio per cittadini fragili e famiglie già provate”. A scriverlo, in una nota, è il consigliere comunale di “Noi Riformiamo Alghero”, Alberto Bamonti.
“Non è tollerabile che esistano sardi di serie A e sardi di serie B. Alghero e l’intero Nord-Ovest della Sardegna non possono continuare a pagare decisioni organizzative sbagliate e una evidente mancanza di attenzione politica – sottolinea Bamonti – È urgente un intervento immediato della Presidente della Regione Alessandra Todde, affinché vengano ripristinati servizi adeguati anche sul territorio e garantiti tempi certi per il riconoscimento dell’invalidità civile.
I diritti non possono dipendere dal codice di avviamento postale”.