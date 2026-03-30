Alghero Bike pigliatutto: weekend da incorniciare tra podi, triplette e giovani promesse

Non si ferma la marcia dell’Alghero Bike. Il sodalizio catalano ha archiviato un fine settimana di gare da protagonista assoluto, capace di imporsi con autorità su ogni terreno: dalla velocità del ciclismo su strada all’adrenalina del downhill, fino alla fatica del mountain bike. Un bilancio che parla di podi monopolizzati e segnali pesanti inviati dal settore giovanile.

L’appuntamento più atteso era la 5ª Edizione Parco Lu Cantaru, gara di casa per il downhill che ha fatto registrare numeri record per la Sardegna. In questo scenario, l’Alghero Bike ha letteralmente dettato legge. Oltre ai piazzamenti di rilievo dei veterani Carsten Maloski, Stefano Maiorino, Gian Mario Pintore e Davide Zinchiri, la nota più lieta è arrivata dai debuttanti: Carlo Lasic e Davide Cocco hanno bagnato l’esordio in maglia algherese conquistando rispettivamente il primo e il secondo gradino del podio.

Il copione non è cambiato alla Marathon delle Tre Caserme. Nella categoria Short Point, il team ha firmato un’impresa d’altri tempi piazzando tre atleti ai primi tre posti: Fabio Farinelli, Giuseppe Lai e Stefano Marras hanno blindato il podio, lasciando agli avversari solo le briciole. Ottime notizie anche dagli Allievi, con il solido 4° posto di Federico Serra e la crescita costante di Salvatore Piredda.

Il weekend ha sorriso alla società algherese anche nelle prove su strada. A Cabras, per la gara “I Giganti di Mont’e Prama”, Fabio Gargiulo ha strappato un prezioso 7° posto in una prova di alto livello, coadiuvato dalla buona prestazione del compagno di squadra Edoardo Canu.

Spostandosi a Olbia, le “piccole leve” hanno continuato a brillare: l’esordiente Francesco Doppiu ha confermato il suo ottimo stato di forma, supportato dai piazzamenti incoraggianti di Marco Caciotto e Ivan Parodo.

I risultati di questo fine settimana di fine marzo non sono casuali, ma figli di una programmazione che premia tanto l’agonismo dei senior quanto la valorizzazione del vivaio. L’Alghero Bike si conferma così un punto di riferimento per il ciclismo regionale, capace di eccellere nella multidisciplinarietà.