Alghero-Belgrado, Wizz Air rilancia sulla Sardegna: «Accorciamo le distanze con i Balcani»

Il network internazionale dell’aeroporto “Riviera del Corallo” si espande verso Est. Wizz Air, terza compagnia aerea in Italia, ha annunciato ufficialmente l’apertura della nuova rotta Alghero-Belgrado, che prenderà il via il prossimo 30 marzo 2026. Il collegamento sarà operativo per tutta la stagione estiva con tre frequenze settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì), operate con aeromobili Airbus A321neo di ultima generazione.

L’investimento della compagnia ungherese ad Alghero non è nuovo: dal 2013 a oggi, il vettore ha messo a disposizione oltre 800 mila posti, trasportando più di 600 mila passeggeri. Con Belgrado, salgono a sei i collegamenti verso l’Europa Centrale e Orientale (si aggiunge a Tirana, Sofia, Varsavia, Bucarest e Budapest), consolidando lo scalo sardo come hub privilegiato per i mercati emergenti.

Per l’Amministratore Delegato della Sogeaal, Silvio Pippobello, l’intesa con Wizz Air risponde a una precisa logica di mercato: «L’Europa centro-orientale è un bacino strategico capace di generare traffico non solo in estate, ma anche nelle stagioni intermedie. Con tre nuove rotte in avvio nel 2026, puntiamo a una crescita internazionale che offra nuove opportunità anche ai residenti del territorio». Sulla stessa linea Salvatore Gabriele Imperiale, manager di Wizz Air, che definisce la rotta un «catalizzatore per lo sviluppo commerciale». L’obiettivo è duplice: permettere ai passeggeri sardi di scoprire una metropoli dinamica e cosmopolita come Belgrado e, contemporaneamente, rendere la Sardegna facilmente accessibile a nuovi flussi di visitatori balcanici.

La capitale serba, situata alla confluenza tra Danubio e Sava, si propone come meta ideale sia per il turismo d’affari che per i “city break” culturali. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale del vettore con prezzi di lancio che partono da 29,99 euro.