Voli, l’affondo di FdI: “Alghero-Milano esclusa dai ribassi, residenti penalizzati”

Si riaccende lo scontro sulla continuità territoriale aerea e, ancora una volta, l’aeroporto di Alghero-Fertilia finisce al centro della tempesta. Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia denuncia una grave disparità di trattamento che colpirà i residenti del Nord-Ovest della Sardegna a partire dal prossimo marzo. Il cuore della polemica riguarda la tratta Alghero–Linate. Mentre i passeggeri in partenza da Cagliari e Olbia beneficeranno dei nuovi bandi con tariffe agevolate e diritti estesi, lo scalo algherese resterà ancorato a una proroga del vecchio regime fino a ottobre. Il motivo? La mancata partecipazione dei vettori all’ultimo bando per questa specifica rotta.

“I passeggeri del Nord-Ovest continueranno a pagare di più mentre il resto dell’Isola accederà alle nuove condizioni — attaccano gli esponenti di FdI —. È una distorsione che rischia di svuotare artificialmente il nostro aeroporto a favore degli altri scali sardi.” Secondo l’analisi del partito, il problema non è solo temporaneo ma strutturale. Le simulazioni sul traffico passeggeri per la direttrice Milano-Alghero indicano livelli di riempimento attesi intorno al 43–45%, una soglia giudicata troppo bassa per garantire la sostenibilità economica delle compagnie. Da qui il timore che anche i prossimi bandi possano andare deserti a causa della “rigidità” e dell’inadeguatezza delle clausole regionali.

Fratelli d’Italia punta il dito contro quello che definisce un paradosso: una continuità territoriale che, nata per garantire equità, finirebbe per creare cittadini di “serie A” e “serie B”. Alghero rischierebbe così di restare scoperta proprio su una delle direttrici più strategiche per l’economia e il turismo del territorio.

L’appello alla Regione Sardegna è perentorio: intervenire subito per correggere i difetti del bando e, soprattutto, attivare misure compensative per ristorare i residenti che voleranno su Milano durante il periodo di proroga. “Alghero non può essere penalizzata due volte — concludono da FdI — prima da un bando sbagliato e poi da una proroga che ignora i bisogni di cittadini, lavoratori e imprese.”