Alghero “vola” in Francia: l’UTE rappresenterà l’Italia al festival europeo della ginnastica over 50

Lo sport e la passione non hanno età, e l’Università delle Tre Età (UTE) di Alghero si appresta a dimostrarlo su uno dei palcoscenici internazionali più prestigiosi. Domenica 24 maggio, alle ore 17:00, il Pala Manchia di via Mauro Manca ospiterà un evento speciale: il saggio di fine anno del corso di Attività Motorie e la presentazione ufficiale della squadra che rappresenterà Alghero, la Sardegna e l’Italia alla decima edizione del Golden Age Gym Festival, in programma a Les Sables-d’Olonne, in Francia, dal 4 al 9 ottobre 2026.

Sul parquet del palazzetto algherese, i cinquanta partecipanti del corso si esibiranno in un racconto coreografico carico di emozione, ispirato al celebre brano “Il Mondo” di Jimmy Fontana. A guidarli, come avviene da ben ventisei anni, sarà la professoressa Vannina Oggiano, storica colonna dell’associazione. L’appuntamento di domenica sarà però soprattutto il trampolino di lancio verso l’avventura francese, dove il gruppo algherese sfilerà nella cerimonia d’apertura insieme ad altri sei team italiani affiliati alla Federazione Ginnastica d’Italia e a oltre 121 gruppi provenienti da tutta Europa, trasformando la località costiera transalpina nella capitale continentale della “Ginnastica per Tutti”.

In terra francese, gli atleti over 50 di Alghero si esibiranno sulle note intramontabili di “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. Una scelta non casuale, come spiega l’insegnante Vannina Oggiano, sottolineando che la coreografia parte dal sogno e sfocia nell’esplosione di gioia del celebre ritornello “Volare”. Secondo la docente, la scelta di brani che hanno fatto la storia della musica italiana serve a dimostrare che l’età non è un limite, ma una nuova opportunità per sfidare gli stereotipi, scoprire l’armonia del lavoro collettivo e portare oltralpe l’energia e la determinazione del territorio sardo.

Grande la soddisfazione dei vertici dell’UTE di Alghero, guidata dalla presidente Marisa Castellini e dal direttore Sebastiano Gullo, che vedono in questo traguardo il coronamento di un lungo percorso nel benessere sociale e negli scambi interculturali, che in passato ha già visto l’associazione protagonista ai Giochi Socioculturali del Mediterraneo. Per questa ragione, l’UTE invita calorosamente tutta la cittadinanza, gli studenti e i docenti delle scuole cittadine a riempire gli spalti del Pala Manchia, per sostenere e applaudire una squadra che continua a essere un esempio straordinario di vitalità e legame intergenerazionale.