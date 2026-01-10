Usini, minaccia commerciante con passamontagna e pistola: denunciato

Pomeriggio di tensione quello di giovedì 8 gennaio a Usini, dove l’intervento coordinato dei Carabinieri ha portato alla denuncia a piede libero di un uomo, accusato di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Tutto è nato dalla richiesta d’aiuto di un commerciante del paese. L’uomo si è rivolto ai militari della locale Stazione raccontando di essere stato appena minacciato all’interno del proprio negozio da un individuo con il volto coperto da un passamontagna e un cappuccio, armato di pistola.

Le indagini, scattate immediatamente, hanno permesso di ricostruire un quadro più ampio: la vittima era già stata bersaglio di un’intimidazione simile nel mese di dicembre. In quell’occasione, il sospettato si era limitato a mostrare l’arma celata sotto il giubbotto per intimidire l’esercente.

Data la gravità della situazione e il potenziale pericolo derivante dall’uso di una pistola – all’apparenza vera – i Carabinieri di Usini, supportati dalle Squadre Operative di Supporto (SOS) del 9° Battaglione Sardegna e dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Sassari, hanno individuato in breve tempo il presunto responsabile.

La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti dei militari. All’interno dell’abitazione dell’uomo, infatti, sono stati rinvenuti e sequestrati una pistola scacciacani completa di munizioni, un coltello, un passamontagna e varie munizioni di diverso calibro. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.