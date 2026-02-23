Un centro regionale per la fertilità ad Alghero: la proposta di Michele Pais
Il consigliere della Lega punta sulle eccellenze del reparto di Ginecologia per creare un polo pubblico di procreazione assistita contro l'emergenza denatalità.
Un centro di fertilità all’interno del reparto di Ginecologia dell’ospedale di Alghero, capace di offrire tutte le principali tecniche di fecondazione assistita e diventare un punto di riferimento per l’intero territorio regionale, oggi sguarnito. È la proposta del consigliere comunale della Lega Michele Pais, che rilancia il tema della natalità e del sostegno concreto alle coppie.
Secondo Pais, la struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia di Alghero possiede già le competenze necessarie per ambire a un ruolo di eccellenza. In particolare, sottolinea come il direttore, il dottor Mario Farina insieme al suo staff, abbiano le capacità e l’esperienza per guidare la realizzazione di un centro altamente specializzato pubblico, unico in Sardegna, in grado di rispondere a una domanda sanitaria sempre più crescente.
A rafforzare la proposta vi sono anche gli investimenti già effettuati sulla struttura ospedaliera di Alghero, che oggi dispone di spazi e dotazioni adeguate per ospitare un servizio di procreazione medicalmente assistita all’altezza delle esigenze dell’intera Sardegna. Un patrimonio infrastrutturale che, secondo il consigliere leghista, va valorizzato e messo pienamente a sistema.
“La denatalità è una delle emergenze più gravi che stiamo vivendo – evidenzia Pais – e troppo spesso non viene affrontata con strumenti adeguati. Oggi si diventa genitori sempre più tardi, e questo incide inevitabilmente sulla fertilità. Per questo è fondamentale che il sistema sanitario pubblico sia pronto a 0sostenere le coppie, offrendo servizi accessibili, qualificati e all’avanguardia”.
La proposta punta quindi a rafforzare l’offerta sanitaria regionale, evitando che molte coppie siano costrette a spostarsi fuori dalla Sardegna o rivolgersi a centri privati altamente costosi, per accedere a trattamenti di procreazione medicalmente assistita. “Investire su un centro di fertilità pubblico ad Alghero – conclude Pais – significa non solo migliorare i servizi sanitari, ma anche dare una risposta concreta a un problema sociale sempre più urgente, sostenendo il desiderio di genitorialità di tante famiglie e valorizzando gli enormi investimenti già realizzati sulla struttura ospedaliera algherese che le danno un respiro regionale e non solo territoriale”.