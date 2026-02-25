TeenRadio, gli studenti del Roth “interrogano” l’ASPAL

l mondo del lavoro visto, analizzato e raccontato da chi sta per entrarci. Prosegue il viaggio di TeenRadio: sulle Onde del mondo del lavoro, l’iniziativa che vede gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Roth” di Alghero trasformarsi in speaker e redattori per esplorare il tessuto produttivo locale.

La puntata in programma domani, mercoledì 26 febbraio alle ore 11:00, toccherà un tema nevralgico per le nuove generazioni: come muovere i primi passi nel mercato professionale. Protagoniste del confronto saranno le orientatrici dell’ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro), Annamaria Scognamillo e Roberta Ilaria Erre.

Ai microfoni la micro-redazione “Voci Vibes”, composta dagli studenti Davide Manos, Antonio Tavera, Antonio Mulas, Sebastiano Monti e Giada Santo. Saranno loro a incalzare le ospiti su prospettive occupazionali, servizi regionali per l’impiego e strumenti concreti a supporto dell’inserimento dei giovani diplomandi e laureandi.

La trasmissione sarà ospitata, come di consueto, all’interno del programma OndaShow su Radio Onda Stereo, con la conduzione di Nicola Nieddu e la regia di Giuseppe Niolu. Il pubblico potrà seguire il dibattito attraverso diversi canali:

Radio: in FM sulle frequenze di Radio Onda Stereo;

Web: in streaming sul sito ondastereo.it e tramite l’app ufficiale;

TV: sul Canale 80 del digitale terrestre.

Promosso dall’Associazione TeenHub in sinergia con i vari indirizzi dell’I.I.S. Roth (ITI, IPIA, IPSAR, AFM) e sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, il progetto ha già coinvolto oltre 30 studenti. Attraverso dieci puntate, i ragazzi hanno avuto modo di dialogare con manager, imprenditori e rappresentanti istituzionali, sviluppando competenze trasversali che vanno dall’analisi critica alla gestione tecnica della comunicazione digitale.

L’incontro con l’ASPAL segna una tappa fondamentale di questo percorso, trasformando la curiosità degli studenti in una guida pratica per il loro domani professionale.