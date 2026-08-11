Tassa sui voli, FdI Alghero attacca Todde: «Risultato nostro, ora via il balzello tutto l’anno»

«Dopo mesi di battaglia di Fratelli d’Italia arriva un primo risultato concreto: 18,2 milioni di euro per azzerare l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco nei mesi di bassa stagione. Per Alghero l’esenzione sarà estesa anche ad aprile e maggio. È una prima vittoria, ma ora bisogna completare il percorso: via la tassa tutto l’anno». Fratelli d’Italia Alghero interviene dopo l’approvazione della misura regionale nata dall’emendamento di FdI, primo firmatario Paolo Truzzu.

«La Presidente Todde ha cambiato idea – dichiara Marco Di Gangi, responsabile regionale Turismo di Fratelli d’Italia –. Il 20 maggio la maggioranza aveva bocciato la nostra mozione per l’abolizione dell’addizionale e pochi giorni dopo la presidente parlava di “ricatti” delle compagnie aeree. Oggi invece approva, almeno in parte, la strada indicata da FdI. Evidentemente ha capito che avevamo ragione noi: meno tasse sui biglietti significa più voli, più passeggeri, più turismo e quindi più lavoro, oltre che un risparmio anche per i residenti».

Per Alessandro Cocco, capogruppo di FdI Alghero, «l’estensione ad aprile e maggio per lo scalo algherese riconosce la necessità di rafforzare il Nord-Ovest e continuare a sostenere il lavoro fatto dal territorio per l’allungamento della stagione turistica. Tuttavia non basta: davanti a Regioni come Friuli, Calabria, Abruzzo, Sicilia che aboliscono completamente il balzello, la Sardegna non può fermarsi a metà strada o rischia di perdere ogni vantaggio competitivo».

Mario Conoci sottolinea anche «il cambio di passo sulla fusione delle società di gestione dei tre aeroporti. Se oggi la Giunta ammette dubbi sulla procedura, è anche grazie alla pressione di Fratelli d’Italia e del centrodestra rispetto al rischio di un monopolio. Preoccupante però il costante balbettio della Giunta Todde e del campo largo su un tema così sensibile».

«Ora abolizione totale dell’addizionale e massima trasparenza sul futuro degli aeroporti sardi. Non siamo contrari per principio a una strategia aeroportuale regionale – conclude Fratelli d’Italia Alghero – ma vogliamo sapere quale sistema si intende costruire, con quale governance, quali equilibri e soprattutto quali garanzie vengono offerte ad Alghero. L’aeroporto Riviera del Corallo rappresenta un’infrastruttura strategica per l’intero Nord-Ovest della Sardegna e il suo futuro non può essere subordinato a interessi o strategie costruiti altrove».