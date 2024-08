JazzAlguer, Pierpaolo Vacca in concerto al Nuraghe Palmavera

Nuovo appuntamento per la settima edizione di JazzAlguer, la lunga e ricca stagione di concerti organizzata ad Alghero dall’associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica del batterista Massimo Russino. Mercoledì (21 agosto) la rassegna lascia per una sera la città per fare nuovamente visita al Nuraghe Palmavera, uno dei siti di maggiore interesse del territorio, stavolta in compagnia della musica di Pierpaolo Vacca e del suo organetto diatonico. A partire dalle 21, il musicista sardo di Ovodda proporrà dal vivo pagine tratte da “Travessu”, il suo album d’esordio (al quale hanno partecipato in alcuni brani Dino Rubino, Pape Ndiaye, Nanni Gaias, Dj Cris e Fabio Calzia), pubblicato lo scorso gennaio dall’etichetta Tuk Music di Paolo Fresu. In “Travessu” (letteralmente “rovescio”, anche nel senso di “bastian contrario” o, ancora, come qualcosa che ribalta e rimescola), partendo dai balli, dalle danze e attraversando i riti e le tradizioni della sua zona d’origine, nel cuore della Barbagia, Pierpaolo Vacca propone un’esperienza musicale in cui l’elettronica trasforma e ridefinisce i suoni, creando un ponte tra passato e presente.

Allievo del maestro Peppino Deiana, l’organettista di Ovodda ha debuttato giovanissimo nelle piazze dell’isola, accompagnando balli in piazza, gruppi folk e processioni nelle kermesse folkloristiche più importanti dell’isola e non solo. Dopo le prime esperienze nelle formazioni locali di folk-rock, ha condiviso il palco in varie occasioni con i Modena City Ramblers nei loro concerti in Sardegna. Dal 2014, insieme al chitarrista e cantante Giuseppe Muggianu, porta avanti il progetto “In giro per canzoni”, spettacolo dedicato ai cantautori italiani. Dal 2018 presenta uno spettacolo in solo, in cui la musica tradizionale sarda viene rivisitata con uno stile personale caratterizzato dall’uso di effettistica elettronica e looper. Grazie alla collaborazione con l’associazione Cherimus, dopo una breve permanenza a Dakar, nasce la formazione e la registrazione dell’album del gruppo sardo-senegalese Gegò Yegó, che miscela la tradizione isolana alle musiche e ai ritmi tradizionali del Paese africano. Pierpaolo Vacca si è messo in luce nella scena nazionale nel triennio 2021-23 partecipando a “Tango Macondo”, lo spettacolo teatrale con la regia di Giorgio Gallione e portato in scena dal Teatro Stabile di Bolzano, in cui ha affiancato sul palco Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura in oltre sessanta repliche. Da questa pièce è nato anche un fortunato progetto discografico, impreziosito dalle voci di Malika Ayane, Tosca ed Elisa. Quest’ultima ha voluto proprio Pierpaolo Vacca, insieme a Fresu e di Bonaventura, in occasione dell’ultima data del suo tour “An Intimate Night” al Teatro Arcimboldi di Milano, trasmessa in prima serata su Rai 2. Dal 2022 collabora con l’attore Paolo Floris negli spettacoli, “Storia di un uomo magro” e “Gramsci spiegato a mia figlia”, di cui cura la parte musicale assieme al chitarrista e cantante Luca Cadeddu Palmas. Nel 2023 un’altra produzione originale lo vede coinvolto nel progetto Org-net prodotto da Insulae Lab, il centro di produzione musicale con sede a Berchidda. Occasionalmente collabora con il coreografo Virgilio Sieni.

Il concerto di Pierpaolo Vacca sostituisce lo spettacolo precedentemente previsto, nella stessa data ma alla Villa Romana di Sant’Imbenia, “L’uomo contro. Vita, arte e battaglie di Gian Maria Volonté”, di e con Emiliano di Nolfo (voce) e Luigi Frassetto (sound design e video editing).

Il Nuraghe Palmavera farà nuovamente da scenario al prossimo appuntamento in calendario per JazzAlguer: di scena, lunedì 26 agosto (ore 21), il duo AlmaCanta, della cantante e autrice Zaira Zingone e del compositore, pianista e fisarmonicista Graziano Solinas, accompagnati per l’occasione da Gian Piero Carta al sax e al clarinetto, Marcello Peghin alle chitarre, Lorenzo Sabattini al basso e al contrabbasso, e Andrea Lubino alla batteria e alle percussioni.