Tassa d’imbarco: Forza Italia attacca la Regione

La battaglia per l’abolizione o la riduzione dell’addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti sardi, da anni portata avanti da Forza Italia e dal Centrodestra, registra un’importante svolta. Il gruppo consiliare di Forza Italia di Alghero, con i consiglieri Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini, esprime grande soddisfazione per l’interesse oggi manifestato da alcuni esponenti del Centrosinistra sulla necessità di rimuovere il balzello, confermando la validità dell’azione politica intrapresa.

“L’interesse manifestato ci riempie di soddisfazione, confermando che l’azione politica avviata da Forza Italia e dal cdx è quella giusta,” dichiarano i consiglieri. L’esempio citato è quello della Sicilia, dove l’abolizione dell’addizionale comunale per gli scali minori ha portato Ryanair a triplicare i voli da Trapani e a installare una propria base, con la creazione di nuovi posti di lavoro.

Secondo il gruppo di Forza Italia, l’abolizione della tassa da $6.50$ euro, che ricordano “niente lascia ai Comuni e tutto porta nelle casse dell’Inps”, garantirebbe alla Sardegna oltre due milioni di passeggeri in più all’anno solo da parte di Ryanair, oltre ai benefici derivanti da maggiori entrate IVA e dal fatturato del settore turistico. L’appello si rivolge direttamente alla Regione, con l’obiettivo di replicare i modelli virtuosi di Friuli, Abruzzo e Calabria, Regioni che hanno azzerato il contributo.

Non manca, tuttavia, una nota polemica: “Siamo invece preoccupati perché il Consigliere regionale del territorio (Valdo Di Nolfo – ndr) ha dimostrato di non conoscere il meccanismo della tassa e l’azione svolta dalle quattro regioni che hanno stanziato fondi per ‘regionalizzarla’”, attaccano i forzisti.

Un apprezzamento, invece, è stato espresso per l’Assessore regionale al Turismo, che “ha dimostrato di avere ben capito i meccanismi del balzello e gli strumenti per azzerarlo”.

In conclusione, Forza Italia lancia una chiara richiesta alla Giunta: “Auspichiamo che nella prossima finanziaria la Todde stanzi i fondi necessari per proporre al Governo la ‘regionalizzazione’ della tassa e la contropartita finanziaria per compensare i mancati introiti. Magari prevedendo una riduzione per gli aeroporti ‘forti’ di Cagliari e Olbia, e l’eliminazione per l’aeroporto di Alghero.”