“Studenti in Onda”, la scuola intervista l’impresa: ospite Giuseppe Stangoni della Elcom

Nuovo appuntamento con l’imprenditoria locale raccontata dai giovani. Giovedì 4 giugno, alle ore 11:00 e in replica alle 17:00, andrà in onda la quarta puntata di “Studenti in Onda”, il format radiofonico che mette in contatto il mondo della scuola con le realtà produttive e istituzionali del territorio.

Ospite di questa settimana sarà l’imprenditore Giuseppe Stangoni, titolare della Elcom, nota azienda di elettroforniture e termoidraulica presente con diversi punti vendita in tutta la Sardegna.

Il programma, condotto da Nicola Nieddu con la regia tecnica di Giuseppe Niolu, è un’iniziativa promossa dall’Associazione NoiSardegna APS guidata da Monica Placchi, ed è realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna e il supporto tecnico di Radio Onda Stereo. Il progetto vede il coinvolgimento attivo degli studenti del Polo Tecnico “Devilla” di Sassari e del “Roth” di Alghero.

Dietro i microfoni di questo quarto appuntamento ci saranno gli speaker Giovanni Taras, Angelo Duci e Mario Dettori, giovani componenti della redazione “Onde di classe” del polo sassarese.

«Questa esperienza ci ha permesso di conoscere, scoprire e raccontare storie diverse, stimolando la nostra curiosità e la voglia di imparare», spiegano gli studenti, che invitano il pubblico a sintonizzarsi «per ascoltare conversazioni e momenti autentici di vita e lavoro».

La trasmissione sarà diffusa da Radio Onda Stereo (frequenza 98.3 FM per il nord-ovest della Sardegna) e replicata con gli stessi orari (11:00 e 17:00) domenica prossima. Sarà inoltre possibile seguire l’appuntamento in streaming sul sito ufficiale ondastereo.it e tramite l’app della radio, mentre i contenuti social e la veste grafica, curata da Andrea Fenu, saranno fruibili sulla pagina Instagram ufficiale “Studenti in onda”.