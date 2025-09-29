Stefano Visconti riconfermato al vertice della Camera di Commercio del Nord Sardegna

Continuità e pieno consenso per la guida della Camera di Commercio del Nord Sardegna. Stefano Visconti è stato plebiscitariamente confermato nel ruolo di presidente per i prossimi cinque anni. L’elezione, avvenuta nel corso della seduta inaugurale del nuovo consiglio camerale tenutasi questa mattina, 29 settembre 2025, ha sancito la rielezione di Visconti con l’unanime assenso di tutti i consiglieri.

Le prime dichiarazioni del presidente riconfermato riflettono l’entusiasmo per il risultato: «Il mandato prende il via con i migliori auspici — ha commentato dopo la nomina —. Esattamente come nel quinquennio 2020-2025, ho ricevuto il consenso totale dei membri del consiglio».

Il prossimo passo istituzionale è atteso per la metà di ottobre, quando si procederà alla designazione della nuova giunta.