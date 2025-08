Spaccio di droga a Ossi, un arresto dopo lunghi appostamenti

I Carabinieri di Ossi, con il supporto dei “Cacciatori Sardegna”, hanno arrestato un uomo in flagranza di reato per detenzione di droga a fini di spaccio. L’operazione è il risultato di un’attenta indagine e di prolungati appostamenti in una zona di campagna isolata.

I militari avevano notato un sospetto e continuo andirivieni di persone nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Durante un controllo sull’auto del sospettato, è stata trovata una prima dose di circa tre grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti.

All’interno dell’appartamento, nascosti in una cassaforte, i Carabinieri hanno rinvenuto 67 grammi di cocaina e 100 grammi di marijuana. Sono state trovate anche due piante della stessa sostanza, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 400 euro in contanti. Inoltre, è stato sequestrato un “libro mastro” con appunti che documentavano l’attività di spaccio.

Su disposizione della Procura di Sassari, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.