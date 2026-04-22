Da Alghero a Malta nel segno della fragola: la Sagra di Sa Segada diventa grande

Il rosso della Nurra si prepara a colorare la primavera algherese. Sabato 9 e domenica 10 maggio, la borgata di Sa Segada-Tanca Farrà ospiterà la X edizione della Sagra della Fragola, un traguardo storico per un evento che, anno dopo anno, è diventato un punto di riferimento non solo per il territorio ma anche per i flussi turistici della Riviera del Corallo.

Protagonista assoluta sarà la fragola locale, eccellenza profumata e gustosa che farà da filo conduttore a una due giorni ricca di appuntamenti. Oltre alle degustazioni delle migliori varietà coltivate dai produttori della zona, i visitatori potranno immergersi in un percorso tra stand di enogastronomia e artigianato, con un ampio ventaglio di proposte culinarie e un programma di intrattenimento musicale pensato per tutte le età.

L’edizione del decennale brilla anche per la sua anima solidale. Quest’anno sarà infatti allestita una Pesca di Beneficenza il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione IEO Monzino e alla Lega del Filo d’Oro. I biglietti, già acquistabili contattando il Comitato organizzatore attraverso i canali social, offrono un doppio valore: il sostegno alla ricerca e una fetta di torta omaggio per ogni ticket.

Ma la Sagra della Fragola guarda ormai oltre i confini regionali. Proprio lo scorso fine settimana, una delegazione del Comitato di Borgata è volata a Malta per partecipare alla Festa Frawli di M’Garr. Questo “gemellaggio del gusto” ha permesso di condividere strategie e gettare le basi per collaborazioni future, con l’obiettivo di internazionalizzare ulteriormente la promozione della fragola sarda.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Sa Segada-Tanca Farrà in sinergia con il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, la Regione Sardegna e la Fondazione di Sardegna. Il programma dettagliato sarà svelato nei prossimi giorni: per restare aggiornati e non perdere le novità, l’invito è quello di seguire le pagine social ufficiali del Comitato.