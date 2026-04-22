Hpv..e tu?: Asl di Sassari e scuole fanno squadra

Il Papillomavirus spiegato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado della Provincia di Sassari: andrà in scena giovedì 23 aprile, sul palco dell’Auditorium Provinciale della Città, il progetto sperimentale della Asl di Sassari “Hpv..e Tu?”.

Saranno circa 350 gli studenti delle scuole secondarie di primo grado provenienti dagli istituti scolastici del Nord ovest Sardegna che giovedì 23 aprile parteciperanno alla II edizione del progetto di sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione per contrastare il Papilloma virus umano (Hpv). Una giornata di informazione sulle tematiche legate ai rischi di diffusione del Papilloma virus, sulle possibilità offerte dalla vaccinazione e dagli screening e dalla possibilità di contare sui professionisti della Asl di Sassari per ricevere informazioni dettagliate e consulenze specialistiche di salute pubblica.

Il progetto sperimentale è stato realizzato dalla Asl di Sassari, attraverso le strutture di Prevenzione e Promozione della Salute, di Igiene e Sanità Pubblica, del Consultorio per la Salute delle Famiglie e del Servizio Riabilitazione Residenziale e Semiresidenziale Psichiatrica, “quale attività di informazione diretta per coinvolgere i dodicenni del territorio per il recupero delle vaccinazioni contro il Papillomavirus”, spiega Anna Burruni, direttrice del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Sassari.

“Un progetto sperimentale sul quale crediamo perché convinti che forme di linguaggio alternativo, come quello creativo, possano diventare uno strumento potente per affrontare e comunicare tematiche fondamentali legate alla salute”, spiega Patrizia Carboni, direttrice della Sc Prevenzione e Promozione della Salute.

Un progetto innovativo che ha potuto contare sulla fattiva collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, che sin da subito ha sposato l’iniziativa, coinvolgendo una rappresentanza delle scuole secondarie di primo grado del Nord ovest della Sardegna, in un progetto articolato che verrà riproposto anche nelle prossime annualità scolastiche.

Durante la giornata, in programma presso l’Auditorium provinciale del Polo tecnico statale “Devilla” a Sassari, la compagnia teatrale BobòScianèl porterà in scena uno spettacolo interattivo che, attraverso l’arte e l’ironia ed un linguaggio accessibile, affronterà argomenti complessi come la trasmissione del virus, l’importanza della vaccinazione, le strategie di prevenzione e le sue implicazioni sulla salute. La rappresentazione, caratterizzata da un approccio dinamico e coinvolgente, guiderà gli studenti in un percorso tra informazione ed intrattenimento, rendendo l’apprendimento più efficace, piacevole e condiviso.

Il progetto ha previsto anche la partecipazione attiva del Dipartimento di salute mentale e dipendenze della Asl di Sassari, i cui utenti sono stati coinvolti nella realizzazione di materiale didattico che verrà utilizzato dagli studenti al termine dello spettacolo teatrale. Sul palcoscenico saranno presenti anche persone seguite dal Centro di Salute mentale, nell’intento di favorire un momento di riflessione, confronto in modo ludico ed educativo.

Durante la giornata verrà distribuito materiale informativo che permetterà ai ragazzi di approfondire l’argomento e di condividerlo a casa con i propri familiari, acquisendo maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione.

“Un modello di sanità fondato sull’ascolto, sulla centralità della persona e sulla prossimità dei servizi ha il dovere di trovare forme alternative di condivisione, partecipazione, dialogo. Per questo un’iniziativa educativa innovativa come questa, ritengo sia in grado di costruire cultura, responsabilità e comunità, ma anche stimolare la consapevolezza, favorire il dialogo e abbattere eventuali tabù, raggiungendo l’obiettivo di promuovere la cultura e l’importanza della prevenzione, in modo da favorirne un’adesione consapevole alle vaccinazioni”, spiega il Direttore generale della Asl di Sassari, Antonio Lorenzo Spano.