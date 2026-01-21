Sorso, investito e ucciso sulla Statale: vittima un giovane di 23 anni

Un destino crudele ha spezzato la vita di un giovane tunisino di soli 23 anni, in Italia da pochi mesi, travolto nel buio pesto della SS 200. L’incidente, avvenuto ieri sera intorno alle 21.30 in località Marritza, trasforma in tragedia il rientro a casa di un ragazzo che in Sardegna cercava un futuro. Il ragazzo stava tornando verso la struttura d’accoglienza che lo ospitava dopo una giornata trascorsa a Sassari. Dopo essere sceso dall’autobus si era incamminato lungo il ciglio della carreggiata verso Castelsardo, ma un’auto lo ha centrato in pieno, sbalzandolo violentemente nella vegetazione laterale. Il corpo del giovane è finito in una cunetta, scomparendo alla vista dei primi soccorritori. Solo dopo circa due ore di ricerche serrate, i carabinieri hanno rinvenuto il cadavere. L’automobilista alla guida del veicolo si è presentato spontaneamente presso la caserma di Valledoria. Ha riferito ai militari di aver avvertito un urto ma di non aver visto nessuno dopo essersi fermato a controllare nell’immediatezza. La Procura di Sassari ha ora aperto un fascicolo per omicidio stradale, affidando i rilievi tecnici ai Carabinieri di Sorso e Porto Torres per chiarire le responsabilità.