Solinas minaccia lockdown, Deiana: “Cosa ha fatto per scongiurare questa ipotesi?”

“Alla luce dell’aumento dei casi di positività da Coronavirus, qualora nelle prossime ore i numeri dei ricoveri continueranno a salire, il Governatore della Sardegna ha annunciato che sarà “applicato uno “Stop&Go” di 15 giorni per le principali attività, con contestuale chiusura di porti e aeroporti per limitare in modo rapido ed incisivo la circolazione delle persone e, con esse, del virus”. Nel comunicato stampa Solinas parla di una decisione che potrebbe essere presa “per evitare di compromettere la tenuta del sistema sanitario e la regolare erogazione delle cure”. Ed è proprio con questa affermazione che la deputata algherese, Paola Deiana, sbotta contro il Presidente.

“Cosa ha fatto in estate questa Giunta per rendere più efficiente il sistema sanitario sardo? Qualcosa certo che l’ha fatta: ha deciso di aprire le discoteche, senza le condizioni di sicurezza, andando contro i suggerimenti del Governo e del Comitato Tecnico Scientifico”.

“Conosciamo molto bene le difficoltà riscontrate nella prima ondata della pandemia (come personale sanitario carente e carenza di posti letto). Ma nonostante ciò – afferma piccata la parlamentare del Movimento 5 stelle -, Solinas e Nieddu non hanno fatto nulla per potenziare il sistema sanitario, per aiutare chi è in prima linea e tutti i sardi. A Sassari c’è stata una mancanza di reagenti, decine e decine di tamponi non sono stati processati. Vi sembra normale? Siamo solo ad ottobre”.

“Due le parole sconosciute a questa Giunta – continua Paola Deiana – programmare e organizzare per tempo. Ma dato che questo non è stato fatto, ecco che Solinas annuncia una chiusura di 15 giorni per le principali attività, porti e aeroporti. Una politica scandalosa, inerme, che si ripercuote sui sardi. Ma il caro presidente, che dei sardi stessi evidentemente non si cura, ha a cuore la salute almeno di qualcuno: del leader della Lega, al quale ha vivamente consigliato di annullare la sua visita in Sardegna. Forse, non solo per il Covid, ma dovendo dare ancora risposte ai pastori sardi, ha nasato aria brutta?”