Sicurezza, l’analisi di Sasso (Iniziativa Alghero): “Le divise non bastano, serve governare il territorio”

Il dibattito sulla sicurezza urbana ad Alghero si arricchisce di una riflessione di natura strutturale. A intervenire è Francesco Sasso, presidente del movimento “Iniziativa Alghero”, secondo cui il vero controllo del territorio non può essere misurato soltanto dal numero di pattuglie in strada, ma deve passare per una precisa visione politica e amministrativa.

“Pianificare significa decidere come crescono i quartieri e impedire che intere aree vengano abbandonate al degrado”, spiega Sasso, evidenziando come i vuoti di gestione favoriscano il radicamento di illegalità diffuse ed economie opache. Secondo il presidente del sodalizio, la presenza dello Stato e delle istituzioni locali deve manifestarsi innanzitutto attraverso la certezza delle norme, la manutenzione dello spazio pubblico e una disciplina commerciale equilibrata, elementi considerati l’unico vero antidoto preventivo per garantire la serenità della comunità.