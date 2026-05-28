La Regione risponde a Ryanair. L’assessora Manca: “Nessun immobilismo, studiamo incentivi per l’inverno”

Nessuna chiusura pregiudiziale e nessun immobilismo. La Regione Sardegna replica per bocca dell’assessora dei Trasporti, Barbara Manca, al duro affondo lanciato da Ryanair sul tema delle tasse aeroportuali e dello sviluppo degli scali sardi. Secondo l’esponente della Giunta Todde, il Consiglio regionale sta discutendo concretamente su come impiegare le risorse pubbliche per potenziare i voli, basandosi sugli studi tecnici dell’assessorato, con un focus preciso: incentivare le tratte e i periodi più deboli, come la stagione invernale.

Manca sposta poi il baricentro della polemica fiscale verso il Governo centrale: “Il tema dell’addizionale andrebbe affrontato a livello nazionale con una riduzione strutturale per le isole. Ma vista l’inerzia di Roma, non resteremo ad attendere passivamente”. A dimostrazione del fatto che la Sardegna resti fortemente attrattiva anche senza cedere ai diktat dei singoli vettori, l’assessora cita i risultati positivi del costante dialogo con le altre compagnie: “I nuovi collegamenti annunciati appena ieri da Wizzair sono il frutto concreto di queste interlocuzioni e della forza del nostro mercato”.