Alghero torna capitale mondiale del triathlon: sabato la WTCS 2026

Alghero si prepara ad accogliere per il secondo anno consecutivo la World Triathlon Championship Series, il massimo circuito mondiale della disciplina, in programma sabato 30 maggio lungo le strade della città catalana. Dopo il debutto dello scorso anno, la tappa italiana della WTCS torna in Sardegna confermando il ruolo sempre più centrale di Alghero nel panorama internazionale del triathlon.

I migliori atleti del mondo saranno protagonisti di una giornata di grande sport su un percorso che attraverserà alcuni dei luoghi più iconici della città. L’appuntamento avrà inoltre un valore particolare perché aprirà ufficialmente il percorso di qualificazione olimpica verso i Giochi di Los Angeles 2028, rendendo la gara uno degli eventi chiave della stagione mondiale.

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Triathlon, coordinata dal Segretario Generale Valerio Toniolo, con il supporto del Ministero per lo Sport e i Giovani, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

La presentazione ufficiale dell’evento si è svolta nella Sala del Sindaco a Porta Terra alla presenza del presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei, della Executive Board Member di World Triathlon Caterina Vacchi, del Segretario Generale FITri Valerio Toniolo, del sindaco Raimondo Cacciotto, dell’assessore comunale alle Finanze e Infrastrutture sportive Enrico Daga e del presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu.

Nel corso della conferenza è stato presentato anche il progetto “Triathlon Experience”, iniziativa promossa dal Ministero del Turismo per valorizzare il territorio nazionale attraverso i grandi eventi sportivi e la diffusione del triathlon. Dopo l’avvio a Padola, il progetto proseguirà proprio ad Alghero prima delle successive tappe di Taranto e Roma.

“Il successo di un evento come questo nasce dal gioco di squadra tra istituzioni, federazione e territorio”, ha dichiarato il presidente FITri Riccardo Giubilei, sottolineando come la scelta di Alghero non dipenda soltanto dalla bellezza del territorio ma dalla capacità dimostrata dalla città di utilizzare lo sport come strumento di promozione internazionale. “Oggi Alghero entra stabilmente in un circuito d’élite insieme a città come Abu Dhabi, Yokohama, Londra e Amburgo”.

Per Caterina Vacchi, componente dell’Executive Board di World Triathlon, Alghero rappresenta “una location ideale per ospitare i massimi livelli della disciplina grazie a una comunità accogliente, a una macchina organizzativa efficiente e a uno scenario paesaggistico iconico”. Vacchi ha inoltre evidenziato l’altissimo livello tecnico della gara, che vedrà al via anche due campioni olimpici di Parigi 2024.

Il Segretario Generale della FITri Valerio Toniolo ha invece posto l’accento sul legame tra sport, turismo e innovazione, illustrando il progetto “Triathlon Experience” e l’applicazione PopGuide, strumenti pensati per promuovere il territorio e incentivare nuove forme di turismo sportivo e outdoor.

“Un grande evento che si inserisce in una programmazione ampia che punta sullo sport internazionale come elemento di crescita della comunità”, ha dichiarato il sindaco Raimondo Cacciotto, evidenziando come manifestazioni di questo livello contribuiscano a rafforzare l’immagine di Alghero nel mondo.

Sulla stessa linea anche l’assessore Enrico Daga, che ha parlato di una “scommessa vincente” capace di inserire la città in un contesto sportivo globale di altissimo profilo, mentre il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu ha definito il triathlon “uno straordinario strumento di promozione territoriale”, utile a valorizzare Alghero come destinazione ideale per gli allenamenti e il turismo sportivo durante tutto l’anno.

Con la World Triathlon Championship Series, Alghero consolida così il proprio posizionamento internazionale, puntando su sport, turismo e qualità del territorio come leve strategiche di sviluppo e promozione.