Trasporti, Bamonti: Regione apra confronto con Ryanair

“La Sardegna non può permettersi di restare ferma mentre altri territori investono sulla connettività”. Alberto Bamonti, esponente di “Noi Riformiamo Alghero”, commenta così il braccio di ferro tra la Regione e Ryanair sul mantenimento dell’addizionale municipale. Secondo il consigliere comunale, l’apertura di una nuova base operativa nell’isola avrebbe rappresentato una “svolta storica” per l’economia locale, oggi frenata dal caro voli e dalle carenze strutturali dei trasporti.

Bamonti punta il dito sul pragmatismo dimostrato da altre amministrazioni regionali italiane che, azzerando le tasse aeroportuali, stanno registrando una crescita record di flussi e rotte. Pur riconoscendo l’importanza della trasparenza nelle politiche pubbliche, l’esponente della minoranza algherese chiede alla Regione di abbandonare i muri ideologici: “Serve un confronto concreto con gli operatori. Evitiamo chiusure che rischiano di isolarci dai principali flussi turistici europei”.