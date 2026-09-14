Secal, Cocco (FdI): “Terzo allarme in due anni, a rischio stipendi”

«Ill Comune di Alghero ha nuovamente maturato un debito di oltre 500mila euro nei confronti di Secal e i dipendenti non hanno ancora ricevuto lo stipendio di agosto. Per la terza volta in due anni di Amministrazione Cacciotto siamo davanti a una situazione gravissima». Lo dichiara Fratelli d’Italia Alghero che torna sul tema.

«Da tempo l’Amministrazione parla di rafforzamento di Secal, ma davanti a questi episodi quelle dichiarazioni sono soltanto slogan vuoti. Una partecipata strategica per il Comune, che si occupa di riscossione e servizi fondamentali, non può essere lasciata ciclicamente in difficoltà per ritardi, blocchi o mancati pagamenti da parte dell’Ente».

Per il capogruppo consiliare Alessandro Cocco «il paradosso è ancora più grave perché tutto questo avviene nonostante l’ottimo lavoro portato avanti dal direttore e dagli uffici della partecipata, che dal rilancio messo in campo dalla giunta Conoci ha garantito risultati importanti e un trend di riscossione in crescita».

«Stupisce, ma fino a un certo punto, il silenzio colpevole del CdA e dei partiti che governano Secal e l’Amministrazione comunale. Così come è ormai evidente l’inconsistenza dell’assessorato al Bilancio, che su questa partita è sempre stato completamente assente».

Fratelli d’Italia chiede «che il sindaco e l’Amministrazione chiariscano subito i motivi del debito: perché le fatture non vengano autorizzate, quando saranno pagate e quando i dipendenti riceveranno lo stipendio».

«Qui non si parla di polemica politica, ma di lavoratori, famiglie, fornitori e servizi. Secal va rafforzata con atti concreti, non con comunicati. Chi lavora deve essere pagato e il Comune deve onorare i propri impegni».