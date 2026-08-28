Alguer Summer Festival da record: oltre 42mila presenze per la quinta edizione

Si chiude con numeri da record la quinta edizione dell’Alguer Summer Festival. La rassegna estiva, che ha fatto tappa tra lo scenografico Teatro Lo Quarter e l’Anfiteatro Ivan Graziani, ha registrato un’affluenza complessiva superiore alle 42mila presenze, collezionando tre serate da tutto esaurito sui 15 appuntamenti complessivi in programma.

Il festival ha proposto un cartellone trasversale spaziando dal pop al rap, dalla comicità ai monologhi culturali. A inaugurare la stagione il 25 luglio è stato il sold out di Tommaso Paradiso, seguito dagli spettacoli di Stefano Nazzi con “Indagini Live”, il concerto evento dei Litfiba riuniti nella formazione originale per i 40 anni di “17 Re” – anch’esso da tutto esaurito – e l’esibizione di Fiorella Mannoia dedicata a De André e Fossati. Tra gli altri protagonisti sul palco algherese si sono alternati Giorgio Panariello, Luca Carboni, Blanco, Il Volo, Mannarino, Madame, Marco Masini, Capo Plaza, Fulminacci, Caparezza (che ha registrato il terzo sold out della rassegna), lo show “Voglio tornare negli anni ’90” e la lectio conclusiva della docente Daniela Lucangeli.

Il successo della manifestazione è il frutto della sinergia tra diverse realtà organizzative – Shining Production, Roble Factory, Gian Production, Associazione Eventi Beneficienza Valledoria e Associazione Suoni Diversi – con il patrocinio e il sostegno di Fondazione Alghero, Comune di Alghero e Regione Sardegna. Nel cartellone sono confluiti anche gli appuntamenti del format itinerante Rock’n Beer and Music e le tappe della rassegna culturale Frequenze.

I promotori esprimono grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando come il dato complessivo dei biglietti staccati arrivi a pareggiare la popolazione dell’intera città catalana. L’obiettivo dichiarato per le prossime edizioni resta quello di ampliare ulteriormente la programmazione, distribuendo gli eventi su un arco temporale più lungo e incrementando la presenza di ospiti di rilievo internazionale.