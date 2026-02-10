Sardegna al Centro 2020 si riorganizza ad Alghero: Donato Capuano è il nuovo coordinatore

Nuovo assetto per Sardegna al Centro 2020 nella Riviera del Corallo. Il movimento guidato a livello regionale da Antonello Peru ha ufficializzato la nomina di Donato Capuano alla guida della segreteria cittadina di Alghero. La scelta è stata formalizzata dal coordinatore metropolitano Manuel Alivesi, affiancato dal suo vice Toni Faedda, sindaco di Olmedo, durante un incontro volto a potenziare la struttura del partito in tutto il sassarese.

Capuano, figura nota nel panorama locale non solo per la sua attività professionale in ambito sanitario come tecnico radiologo, ma anche per l’impegno civile come presidente del Comitato Tangenziale 291, porta con sé un bagaglio di esperienze diversificato che spazia dal sindacato allo sport, dove ricopre il ruolo di allenatore del Fertilia Calcio. Un profilo poliedrico scelto per succedere a Federica Bandinu, alla quale i vertici del movimento hanno espresso un sentito ringraziamento per la qualità del lavoro svolto e per l’energia profusa durante il suo mandato.

Secondo Manuel Alivesi, l’investitura di Capuano segna una fase di rilancio: «Alghero è fondamentale per la nostra visione politica», ha spiegato il coordinatore metropolitano, sottolineando come la nuova guida avrà il compito di fare da ponte tra le istanze della comunità e i livelli istituzionali della Provincia e della Regione. L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare un progetto riformista e autonomista che rimetta al centro le specificità del territorio sardo.

L’agenda del nuovo coordinatore si preannuncia già fitta: nelle prossime settimane sono previsti i primi appuntamenti pubblici e tavoli di confronto con i residenti. La sfida sarà quella di trasformare il radicamento di Sardegna al Centro 2020 in proposte concrete, capaci di intercettare i bisogni della cittadinanza e di favorire una partecipazione politica attiva e strutturata.