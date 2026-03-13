SAP Alghero, missione riscatto: al PalaManchia arriva la Città Futura Roma

La Costruzioni Valentino SAP Alghero si prepara a tornare sul parquet del PalaManchia per la terza giornata del Girone Interregionale. Dopo la battuta d’arresto interna contro la corazzata Victoria Pesaro, terminata 68-85, l’attenzione del gruppo guidato da Matteo Mastropietro è già rivolta alla sfida contro la Città Futura Roma.

L’incontro, previsto per sabato 14 marzo, avrà un orario insolito: il salto a due è fissato per le 12:30. Una scelta necessaria per agevolare il rientro della formazione romana nella stessa giornata, ma che non smorza l’attesa per un match che si preannuncia vibrante. Entrambe le squadre arrivano infatti all’appuntamento con una grande fame di riscatto: se l’Alghero cerca di lasciarsi alle spalle le prime due uscite stagionali, Roma approda in Sardegna dopo le sconfitte contro Jesi ed Empoli, anch’essa alla ricerca dei primi punti in classifica.

Per i ragazzi della SAP non sarà solo una gara di campionato, ma un’occasione per dimostrare determinazione e orgoglio davanti al proprio pubblico. La partita si inserisce in una cornice speciale per il basket locale: la pallacanestro algherese celebra quest’anno i suoi 40 anni di attività. Un traguardo storico che la società sta onorando ospitando alcune delle migliori realtà della pallacanestro giovanile italiana, confermando il PalaManchia come un centro d’eccellenza per lo sport isolano.

La società chiama a raccolta i tifosi per sostenere i giovani giallorossi in questo delicato scontro diretto, fondamentale per muovere la classifica e dare continuità al percorso di crescita del collettivo.