Sanità, Lega: “Fatto un passo avanti. Opposizione sterile”

“Siamo alle solite, l’opposizione sterile non produce frutti commestibili, se si deve cercare il punto debole del sistema è inutile individuarlo sempre nello stesso posto, la Sanità è un campo fertile per muovere accuse su chi ci amministra, ma lo è anche di più per individuare carenze sull’operato di chi ci ha amministrato per anni senza contribuire con soluzioni utili alla causa”. Lo scrive in una nota la coordinatrice cittadina della Lega, Monica Chessa.

“E’inutile e poco proficuo puntare il dito sulle singole azioni o su momentanei accorgimenti necessari a garantire l’erogazione di servizi specialistici in regime di emergenza, pertanto l’opposizione che dagli spalti si inalbera dovrebbe ottimizzare i propri interventi, magari, per suggerire migliori soluzioni o intercettare casi specifici sui quali imputare disservizi a danno della comunità. Per anni i servizi medici specialistici fruibili dal nostro territorio, potevano essere recepiti dall’utente laddove si riusciva a ritagliare uno spazio utile, magari a discapito di altre specialità che bisognava raggiungere in altre sedi in base ad una geografia sanitaria stabilita dalla regione che puntava a centralizzare tutto sui distretti provinciali a capo dei presidi ospedalieri presenti nei capoluoghi, riducendo al minimo l’autonomia operativa dei centri territoriali provinciali” scrive ancora la coordinatrice leghista.

“Il consigliere Di Nolfo, pertanto dovrebbe cercare di approcciarsi con un’analisi più sincera in maniera da equilibrare le responsabilità delle parti coinvolte nel processo di trasformazione del sistema territoriale sanitario nella sua evoluzione finalizzata ad una riqualificazione puntuale. Infatti l’ubicazione temporanea del servizio territoriale di diabetologia nei locali di Via Sanzio, è stata funzionale esclusivamente all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione strutturale e impiantistico dell’ambulatorio di Diabetologia di Via Manzoni. Un importante intervento che si inserisce nell’ambito della riqualificazione generale dell’edificio e ottimizzazione degli spazi esistenti. L’ambulatorio di Diabetologia, infatti, da tempo si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia del diabete di tipo 1 e tipo 2, che hanno un’altissima incidenza nel nostro territorio. Queste opere hanno un valore intrinseco molto elevato e costituiscono un ulteriore tassello all’interno dell’azione di programmazione che la Regione Sardegna sta sviluppando per il potenziamento dei servizi territoriali e di continuità assistenziale”.

“Per la nostra comunità si tratta di un importante traguardo che denota l’attenzione concreta del Presidente Christian Solinas, del Presidente Michele Pais e dell’Assessore alla sanità Mario Nieddu che mai hanno fatto mancare il loro impegno per soddisfare il sacrosanto diritto alla salute. Non bisogna accorgersi solo oggi dei locali di Via Sanzio, per anni destinati dalla sinistra al governo, al servizio di Pneumologia senza che Di Nolfo si scandalizzasse, come fa ora col solo obiettivo politico di attaccare strumentalmente, ma vanamente, un suo avversario politico. La Regione Sardegna oggi, prosegue il lavoro per un nuovo modello di sanità che tenga conto delle esigenze di tutti i cittadini. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, rifiutando le polemiche inutili ma credendo nelle potenzialità del nostro territorio. Di Nolfo si rassegni: miglioreremo la sanità algherese rispetto al disastro del passato di cui è responsabile esclusiva la sua parte politica. E gli algheresi se ne stanno accorgendo” conclude Monica Chessa.