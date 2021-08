Sabato Salvini torna in Sardegna

“Sabato 21 agosto il Segretario Federale della Lega Matteo Salvini sarà tra la gente in Sardegna”. Ad annunciare la sua visita il deputato e coordinatore regionale del Carroccio Eugenio Zoffili. “L’appuntamento con Matteo è per le ore 19 di sabato prossimo a Olbia in corso Umberto I al gazebo organizzato dai nostri militanti per la raccolta firme a sostegno dei referendum sulla giustizia. Sarà inoltre l’occasione – spiega Zoffili – per incontrare la squadra della Lega che correrà alle prossime elezioni comunali di ottobre a sostegno del Sindaco Settimo Nizzi”.