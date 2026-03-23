Referendum sulla giustizia, affluenza in Sardegna al 39%. Alghero un punto sopra

Seggi aperti anche oggi, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15 per il referendum confermativo sulla riforma della Giustizia già votata dal Parlamento, che interviene sull’ordinamento della magistratura e introduce, tra le altre cose, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare.

Alle 23 di ieri l’affluenza in Italia si è attestata al 46%. In Sardegna, invece, nei 1.847 seggi allestiti si è recato il 39% degli aventi diritto. Appena superiore il dato riguardante Alghero, dove l’affluenza è stata del 40,26%.