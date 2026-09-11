Pulizia delle strade ad Alghero, scatta il piano di lavaggio: divieti di sosta fino al 24

Entra nel vivo il piano programmatico di spazzamento e lavaggio approfondito delle sedi stradali ad Alghero. Un’operazione capillare destinata a toccare progressivamente le principali arterie e i quartieri cittadini, con interventi cadenzati lungo un calendario che si estenderà fino al prossimo 24 ottobre.

Per consentire ai mezzi meccanici e agli operatori di effettuare le operazioni di igienizzazione in modo efficace ed esaustivo, nelle giornate e nei tratti interessati dai lavori entrerà in vigore il divieto di sosta temporaneo. Dagli uffici comunali e dal servizio di nettezza urbana arriva l’invito alla cittadinanza a prestare la massima attenzione alla segnaletica provvisoria installata di volta in volta sul posto e a liberare tempestivamente la carreggiata per evitare sanzioni o intralci al servizio.

Le tappe del piano di pulizia. Le operazioni prenderanno il via la seconda settimana di settembre concentrandosi su via Manzoni (il 14 settembre nel tratto compreso tra via Sant’Agostino e via Giovanni XXIII e il 15 settembre da via Giovanni XXIII a via Gramsci) per poi spostarsi lungo via Vittorio Emanuele (dal 16 al 18 settembre, coprendo in tre fasi il tratto che va da Porta Terra fino a via Aldo Moro).

Dal 21 al 23 settembre i mezzi saranno in azione in via Mazzini (da via Sassari a via De André), seguiti dagli interventi in via Sant’Agostino il 24 settembre e in via La Marmora il 25 settembre. La fine del mese vedrà protagonista via Kennedy, interessata dal 28 al 30 settembre nei tratti tra via De Gasperi e piazza Sulis.

Il mese di ottobre si aprirà con i lavaggi in via Cagliari (1° ottobre) e via Brigata Sassari (2 ottobre). Dal 5 al 7 ottobre i cantieri mobili si sposteranno lungo via Giovanni XXIII (da viale della Resistenza a via XX Settembre), per poi passare in via Tarragona l’8 e il 9 ottobre (da piazza della Mercede a via Matteotti).

La metà del mese vedrà interventi su via Sassari (dal 12 al 14 ottobre, dallo Scalo Tarantiello fino a via Einaudi) e via Canepa (15 e 16 ottobre, da via De Gasperi a via Manzoni). Seguiranno via Palomba il 19 ottobre e via Rockefeller il 20 ottobre.

Le battute finali del piano riguarderanno viale Sardegna il 21 e 22 ottobre (da via Liguria a via Castelsardo) e il reticolo tra via De Gasperi e via Monte d’Olla, dove le spazzatrici completeranno le operazioni il 23 e 24 ottobre chiudendo così il ciclo di interventi programmato.